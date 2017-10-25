Askeri araç sel sularına kapıldı: 1 asker kayıp

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ergene Çayı'nın kolu Galata Deresi taştı. Edinilen bilgiye göre, Pazarcık Mahallesi Kiremithane yolu üzerindeki köprüde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yola çıkan ve 3. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı olduğu öğrenilen askeri araç, sele kapıldı. Olay yerinden alınan ilk bilgiye göre, araçta bulunan ve sele kapılan 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaştan 6'sı jandarma, polis ve askeri görevlilerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay yerine giden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Toplam 4 asker, 2 polis ve 1 sivil araçla sele kapılıyor. 6'sı kurtarıldı, bir askerimizin de arama çalışmaları devam ediyor" dedi.