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Askeri araç kamyonetle çarpıştı

Kütahya'da jandarmanın devriyesi esnasında aracın kamyonetle çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu 3'ü asker olmak üzere 8 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2017 Salı 09:19
Askeri araç kamyonetle çarpıştı

Kaza, gece Kütahya’nın merkeze bağlı İhsaniye Köyü yakınlarında meydana geldi. Değirmenözü Jandarma Karakolu’nda görevli jandarma er Tümer Taş yönetimindeki 43 JAA 035 plakalı askeri araç, karşı yönden gelmekte olan Mevlüt Gündoğan’ın kullandığı 43 RY 062 plaklı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, askeri aracın sürücüsü jandarma er Tümer Taş olay yerinde şehit oldu, uzman çavuşlar Ramazan Çakmak, Faruk Akcan ve Sebahattin Mete ile kamyonette bulunan sürücü Mevlüt Gündoğan, Satı Gündoğan, Buğlen Demirel, Sude Demirel ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

3’ü asker olan toplam 8 yaralı ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Uğur olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 09:19
  1. Kaza
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