Askeri araç devrildi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Koyulhisal ilçesi Ortakent köyünde görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı. Yaralı 2 asker Koyulhisal Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, durumları daha ciddi olan 2 asker ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.