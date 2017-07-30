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Askeri araç devrildi: 4 yaralı

Sivas’ın Koyulhisal ilçesi Ortakent köyünde görevden dönen askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:59
Askeri araç devrildi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Koyulhisal ilçesi Ortakent köyünde görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı. Yaralı 2 asker Koyulhisal Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, durumları daha ciddi olan 2 asker ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 13:59
  1. Sivas
  2. Ortakent
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