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'Askere organik kuru üzüm' dağıtılsın çağrısı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, askere organik kuru üzüm dağıtılması çağrısında bulundu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:31
'Askere organik kuru üzüm' dağıtılsın çağrısı

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı kışlalarında askerlerin gıdadan zehirlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) satılan konserve etlerde at etine rastlanılmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'nca, askerin organik ve sağlıklı beslenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak protokol imzalandı. 

Protokol çerçevesinde, TSK'nın ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı ilgili kuruluşlar ile bakanlığın denetimindeki üst birlikler ve kooperatiflerden Milli Savunma Bakanlığı'nca sağlanacak.

Anlaşma çerçevesinde askerin artık kışlalarda organik ürünler yiyeceğine dikkat çeken Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, organik ürünlerin içerisine kuru üzümün de dahil edilmesi çağrısında bulundu.

'ASKER ÇANTASINDA KURU ÜZÜM TAŞISIN'

Saruhanlı'daki üreticilerin depolarında, şu an yaklaşık 35 bin tona kuru üzüm bulunduğunu belirten Okur, bu üzümlerin hepsinin kalıntısız ve organik olduğunu kaydetti. Okur, "Eğer elimizdeki bu kuru üzümlerin alımı yapılırsa askerimiz de çantasında kuru üzüm taşır. Böylece kuru üzümün iç piyasadaki tüketimini artırmış, üreticimizi de sevindirmiş oluruz" diye konuştu. 

'ASKERİN ÜŞÜMESİNİ ENGELLER'

Kuru üzümün insan vücuduna önemli faydalarının olduğunu ve özellikle Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, zor kış şartlarında görev yapan askerlere iyi geleceğini vurgulayan Okur, şunları söyledi:

"Üzümün faydaları, saymakla bitmez. Üreticimizden temin edilecek kuru üzümün bir kısmını kışlalarımızda askerlerimize bir kısmını ise Doğu ve Güneydoğu'da zor hava şartlarında vatani görevini yapan askerlerimize dağıtılabilir; çünkü kuru üzümün antioksidan özelliği vardır. Enerji veren, özellikle kış aylarında üşümeyi engelleme özelliği mevcut. Bu nedenle de zor kış şartlarında görev yapan askerimiz için kuru üzüm birebirdir. 200 veya 250 gramlık paketler halinde kuru üzümümüz askerlere dağıtılabilir. Askerimiz için protokol imzalayan iki bakanlığımızın da bu çağrımıza kulak vereceğine inanıyoruz. Böylece hem askerimiz hem de üreticimiz sevinecek."

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:31
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