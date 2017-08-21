Askere gidebilmek için bakın kaç kilo verdi

Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada işçi olarak çalışan 30 yaşındaki Nadir Akbulut, herhangi bir sağlık sorunu olmamasına rağmen küçük yaştan itibaren kilo almaya başladı. Askerlik yoklaması geldiğinde muayene için askerlik şubesine giden Akbulut, 8 kilo fazlası nedeniyle askere alınmadı. Çok istemesine rağmen askere gidemeyince psikolojik olarak çöken Akbulut bunalıma girdi.

2 yıl boyunca kendisini eve hapseden Akbulut, 180 kiloya ulaştı. Ankara’da bir hastanede tedavi gören Akbulut, 25 kilo verdi. Akbulut'un Kayra Çınar isminde bir oğlu oldu. Oğlunun 4,5 aylıkken hayatını kaybetmesiyle girdiği bunalım ve eşinin haline üzülen Akbulut, hızla kilo almaya başladı. 1 yıl içerisinde 240 kiloya kadar ulaşan Akbulut, Göktuğ ismini verdiği çocuğuyla ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Arkadaşının sözüyle kilolarından kurtuldu

O dönem 240 kilo olan Akbulut, bir arkadaşının, “Bir gün çocuğunu okula götürdüğünü düşünsene. Çocuğunun arkadaşları oğlunla alay edecekler. Seninle alay edecekler. 'Göktuğ’un babasına baksana ne kadar şişman' diyecekler. Belki sen etkilenmezsin ama çocuğun senin yüzenden rezil olacak, belki aşağılanacak. Bunu kendine yakıştırabilir misin?” sözü üzerine oğlunun psikolojisinin bozulmaması için babaannesinin maddi yardımıyla ameliyat masasına yattı.

Akbulut, tüp mide operasyonu sayesinde 240 kilodan 97 kiloya kadar düştü.

'Askere gitmek için yalvardım'

Ailesi ayrı olduğu için anneannesi ve dedesi tarafından büyütüldüğünü dile getiren Akbulut, “Berberlik yapıyordum bıraktım. Askere gidecektim. Askere gideceğim için çok mutluydum. O zamanlar 110 kiloydum. Askerlik şubesine gittiğimde boy ve kilo arasında 8 kilo fark olduğu için askere alınmadım. Bu yüzden gerek askerlik şubesindeki yetkililere gerekse Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki doktorlara yalvardım.

Tek askere gideyim de askerliğimi yapayım gerekirse lavabo temizleyeyim, gerekirse patates soyayım ne olur askerliğimi yapayım. Doğuya gönderin orada görev yapayım. Ama olmadı nasip değilmiş.

'Gidemeyince çöktüm'

Askere gidemeyince psikolojik olarak çöktüm. Sonra bir kızı sevdim ondan da ayrılınca kendimi eve kapattım. 2 yıl boyunca cenazelerde, düğünlerde, bayramlarda dahi dışarı çıkmadım. İnsanlarla yakınlaşmadım. O zamanlar 110 kiloydum. Bunalıma girince 180 kiloya kadar çıktım” dedi.