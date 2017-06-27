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Askere bayram sürprizi

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vatani görevini yapan bir askeri annesiyle buluşturdu.

27 Haziran 2017 Salı 08:28
Askere bayram sürprizi

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kemirharçe Üs Bölgesi'ndeki karakolda vatani görevini yapan bir askeri, nöbet tuttuğu sırada annesiyle bir araya getirdi.

Jandarma Genel Komutanlığınca, Ramazan Bayramı nedeniyle Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Kemirharçe Üs Bölgesi'ndeki karakolda görevli Jandarma Komando Er Batuhan Temiz ile Bursa'da ikamet eden annesi Sabiha Temiz'in karakolda buluşma anı görüntüleri paylaşıldı.

Temiz'in annesiyle buluşmasındaki mutlu anları objektiflere yansıdı. Anne ve oğluna çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Görüşmenin ardından, anne Temiz ve oğlu, helikopterle Diyarbakır'a gitti.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 08:28
  1. Jandarma Genel Komutanlığı
  2. Ramazan Bayramı
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