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Askere alınmada sürpriz değişiklik!

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaşamını yitiren sivillerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak.

24 Aralık 2017 Pazar 08:21
Askere alınmada sürpriz değişiklik!

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 08:21
  1. KHK
  2. askere alınma
  • IkraIkra31 dk önce
    Zaten o yolda ailesinin sehit oldugunu goren,elbette sehitligi ister..cok nadir istisna cikar..allah cc bilir
  • FATİHFATİH1 sa önce
    Bana mantıksız geldi.Çünkü her türk asker doğar.
  • XX2 sa önce
    Oldu aq ekmeğide beleş verin millet askerliğini kaç yıl yapıyor bunlar isterse yapmıyor
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