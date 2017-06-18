İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Asker zehirlenmeleri Kıbrıs'a sıçradı!

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda başlayan ve enfeksiyonun neden olduğu ileri sürülen salgın, KKTC’deki birliklerde de görüldü.

18 Haziran 2017 Pazar 08:43
Asker zehirlenmeleri Kıbrıs'a sıçradı!

Manisa’da 6 bin acemi erin eğitim aldığı 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1200’ün üzerinde asker hastanelere kaldırılırken, bir asker şehit olmuştu. Önceki akşam mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle revire başvuran 85 askerden 69’u hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından dün taburcu edilen askerler birliklerine katılırken, benzer bir durum da KKTC’deki 28. Mekanize Piyade Tümeni’nde yaşandı.

KKTC’deki askerlerin rahatsızlanması, acemi birliği görevini Manisa’da tamamlayan 97/2 tertip askerlerin, usta birliği için adaya gelmesiyle başladı.

35 asker, “gribal enfeksiyon, halsizlik, baş ağrısı, kusma ve yüksek ateş” şikâyetiyle Lefkoşa’daki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren askerlerden O.E.’nin durumu ağır.

“Teşhis raporlarında” da bulaşıcı enfeksiyon ibaresinin yer alması dikkat çekti.

Hastaneye kaldırılan askerler, salgının Manisa’dan askerlerin gelmesiyle başladığını iddia etti ve “Komutanlarımız bulaşıcı enfeksiyon var, herkes dikkat etsin uyarısı yaptı” dediler. Manisa ve KKTC’de askerlerin aynı şekilde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonrası inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 08:43
  1. virüs
  2. salgın hastalık
  3. TSK
  4. Manisa
  5. KKTC
  6. gazetehaberleri
  • PasaPasa6 sa önce
    Kukla olmuşsun sanmaki kralsın Allah sizi affetmeyecek ve Müslümanların bedduası üzerinize yapışacak yazık size reziller..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  1. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  2. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  3. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  4. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  5. Fotokapanla görüntülendiler
  6. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  7. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  8. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  9. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  10. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  11. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  12. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  13. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  14. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  15. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  16. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
  17. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
  18. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
  19. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
  20. Terör örgütü, peşmergeye saldırdı
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti