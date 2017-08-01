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Asker yolunda kahreden haber

Ailesiyle birlikte Ankara’daki birliğine teslim olmak için yola çıkan Kazım Kılıç’ın bulunduğu otomobil bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada Kazım Kılıç’ın dedesi Süleyman Şahin hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2017 Salı 22:11
Asker yolunda kahreden haber

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Oğlu Kazım Kılıç’ı Ankara’daki birliğine teslim etmek için yola çıkan Mehmet Kılıç’ın kullandığı 34 ABM 714 plakalı otomobilin sağ arka lastiği seyir halindeyken patladı.

Lastiği patlayan otomobil önce sol taraftaki bariyerlere çarptı, sonra aynı istikamette seyir halinde olan Yavuz Çimen idaresindeki 54 VH 609 plakalı otomobille de çarptıktan sonra bariyerleri parçalayarak şarampole yuvarlandı. Kazada şarampole yuvarlanan araçta bulunan ve askeri birliğine teslim olacağı öğrenilen Kazım Kılıç’ın dedesi Süleyman Şahin sıkıştığı otomobilde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Zübeyde Kılıç, Hümeyra Kılıç, Mehmet Kerem ile diğer araçta bulunan Yusuf Demiray yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri yapılmak üzere şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldılar.

Kazada yaşamını yitiren Süleyman Şahin ise olay yerine çağırılan Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve UMKE tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DEDESİ İÇİN AĞLAYAN ASKERİ POLİS TESELLİ ETTİ

Kazadan yara almadan kurtulan asker Kazım Kılıç, dedesinin yaşamını yitirdiğini görünce şoka girdi. Dakikalarca gözyaşı döken ve bir yandan da ailesini sakinleştirmeye çalışan Kılıç’ı, kaza yerinde bulunan trafik polisi sarılarak teselli etti.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 22:11
  1. Yavuz Çimen
  2. TEM
  3. Mehmet Kılıç
  4. Oğlu Kazım Kılıç
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