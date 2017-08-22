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Asker verilen görevi yapar

Bölge barışı için Ürdün’ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın 2. Kolordu Komutanlığına atanmasına ilişkin, “Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı’nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu” dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 07:03
Asker verilen görevi yapar

HACI YAKIŞIKLI / AMMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korgeneral Zekai Aksakallı’nın 2. Kolordu Komutanlığına atanmasına ilişkin, “Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı’nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey de değildir. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu’ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de orada bu görevini devam ettirecek” dedi.

DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYOR

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde Ürdün’e hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında soruları cevaplayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına dair soru üzerine, “Bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Böyle bir şey duydunuz mu yargıdan filan falan, böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

İRAN’LA PKK’YA KARŞI ORTAK HAREKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı’ın ziyaretine ilişkin de şunları söyledi: “Sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak, tehdit unsuru haline gelmiş olan terör örgütlerine karşı İran’la müşterek hareket her an gündemimizdedir. Bu dayanışma, iki genelkurmay başkanı arasında da görüşüldü. Ben de kendileriyle ‘Bunun daha geniş anlamda nasıl olması gerekir?’ Bunları aramızda görüştük. Çalışmalar devam edecek. Çünkü PKK terör örgütünün İran’daki ayağı biliyorsunuz PJAK. Bunların sürekli İran’a da bizlere de verdikleri zararlar var. Temenni ederim ki buralardan başarılı neticeleri de alırız.”

ÜRDÜN FETÖ’YE GEÇİT VERMEDİ

Ziyaretine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Ziyaretim Türkiye-Ürdün diplomatik ilişkilerinin 70. yılına denk gelmesi bakımından da ayrıca anlamlıdır. Ürdün ile ilişkilerimizde 2016 yılından itibaren büyük bir ivme yaşanıyor. Ürdün, FETÖ iltisaklı tek okulu derhal kapatarak çalışanlarını da sınır dışı ederek ülkemize bu mücadelede güzel bir destek vermiştir. Ziyaretim vesilesiyle bu destekleri için başta kardeşim Ürdün Kralı Abdullah olmak üzere ilgili tüm Ürdün makamlarına bizzat teşekkür etme fırsatı bulacağım. Ürdün de yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Gelişmeleri, ele alma imkanı bulacağız. “

KUDÜS İÇİN DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Bu arada, Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Burada konuşan Erdoğan, şunları dile getirdi: “9 yıl aradan sonra Ürdün’ü ziyaret etmekten memnunum. Kardeşim Kral Abdullah’a nazik daveti için ayrıca şahsım, ülkem olarak teşekkür ediyorum. Ürdünlü kardeşlerimize 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde gösterdikleri dayanışma için şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli kardeşimin bilhassa Filistin konusundaki hassasiyetini gayet iyi biliyorum. Ürdün’ün Kudüs’te Müslümanlara ait kutsal mekanların korunmasına ilişkin rolünü de desteklemeyi sürdüreceğiz. Geleceğimizin şekillendiği bu kritik dönemde Müslümanlar olarak dayanışmamızı bölgede çok daha hassas bir şekilde devam ettirmeliyiz, bunun yolu da istişarelerimizi artırmak, aramızdaki işbirliği mekanizmalarını güçlendirmekten geçiyor.”

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 07:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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