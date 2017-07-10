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Asker ve halk birlikte halay çekti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askerlerle vatandaşlar birlikte halay çektiler.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:19
Asker ve halk birlikte halay çekti

Şemdinli’ye 30 kilometre uzaklıktaki Beyyurdu köyünde dünya evine giren Kabile ve Barış Çiftçi çifti için görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Komutanların da aralarında bulunduğu davetliler, gelin ve damadı tebrik ederek mutluluklar dilediler. Komutanlar, daha sonra yöre halkı ile kol kola girip canlı müzik eşliğinde halay çektiler. Kürtçe şarkılar eşliğinde yöresel kıyafetli vatandaşlarla bir araya gelen askerler, daha sonra köyden ayrıldı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:19
  1. Hakkari
  2. Şemdinli
  3. Beyyurdu
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