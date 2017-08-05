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Asker sokağa indi! Ülkede kaos büyüyor

Brezilya yönetimi, Rio'nun dünyaca ünlü gecekondu mahallelerinden bazılarına, bölgedeki şiddet olaylarıyla mücadele etmek üzere 3 bin 500 asker yerleştirdi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:02
Asker sokağa indi! Ülkede kaos büyüyor

Savunma Bakanı Raul Jungmann, Globo TV'ye yaptığı açıklamada, birliklerin gerekli olduğu sürece bölgede kalacağını belirtti.

Rio'nun gecekondu mahallerine yerleştirilen askeri birliklerin, soygun ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili suçları azaltmak için görev yapacağı bildirildi.

Globo TV'nin haberinde, devriye gezerken tankların üzerinde otomatik tüfeklerle silahlandırılan askerlerin görüntüsüne yer verildi.

BBC'nin eyalet güvenlik servisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde de askeri birliklerin, Lins, Camarista Meier, Morros de Sao Joao, Engenho Novo ve Covanca gecekondu mahallerindeki suç çetelerini hedef aldığı ifade edildi.

Gecekondu sakinleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, güne silah ve helikopter sesleriyle başladıklarını yazdı.

8 BİN 500 ASKER GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Bölgedeki gecekonduların çoğunu kontrol altına alan organize suç çetelerine karşı geçen hafta Rio'da 8 bin 500 asker görevlendirilmişti.

Brezilya sokaklarında işlenen pek çok suçun, gecekondu mahallesi "favela"lardan yönetildiği ve burada yaşayan gruplar arasında sıkça silahlı çatışma çıktığı belirtiliyor. 

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:02
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