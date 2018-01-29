Asker selamı verdi, gönülleri fethetti

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Karabükspor'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takım 5 gol atarken, 5. gole imza atan Emmanuel Adebayor, sevincini asker selamıyla gerçekleştirdi.

Adebayor'un gol sevincini bu şekilde yapması tribünleri de coşturdu. Taraftarlar, asker selamı veren Togolu golcüyü alkışlayarak karşıladı.

MAÇ SONUNDA AÇIKLAMA

Adebayor, "Golden sonra asker selamı verdim. Hayatlarını bizim için feda eden askerlerimize, onların ailelerine saygı göstermemiz gerekiyor. Onların kayıplarını telafi edemeyiz ama ben de bulunduğum ülkenin askerlerine bu şekilde saygımı göstermek istedim." ifadelerini kullandı.