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Asker sayısı arttırıldı... TSK'dan flaş Katar açıklaması!

TSK Katar'a giden birlikler hakkında bilgi paylaştı. Açıklamada 23 Türk askeri ile 5 zırhlı aracın Katar'a giriş yaptığı bilgisine yer verildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 18:10
Asker sayısı arttırıldı... TSK'dan flaş Katar açıklaması!

Türkiye ile Katar arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması kapsamında Katar'da kurulacak askeri üste görev alacak ilk Türk askeri kafilesi gitti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 23 Türk askeri ile 5 zırhlı aracın Katar'a giriş yaptığını açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00'de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha'ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir" denildi.

ASKER SAYISI 113'E ÇIKTI

Katar’da hâlihazırda 88 Türk askeri bulunuyordu. İlk kafilenin gitmesiyle Katar’daki Türk asker sayısı 113’e çıktı. Katar’a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı  daha önce açılanmıştı.

İleri aşamada Katar’a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar’a konuşlanması öngörülüyor.

BAYRAMDAN SONRA ORTAK TATBİKAT

Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat da yapması planlanıyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 18:10
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