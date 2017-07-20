Asker PKK’lıları inlerinden böyle aldı! Flaş görüntüler geldi…
TSK'nın düzenlediği operasyonlar sonucu iyice köşeye sıkışan teröristler, çaresiz kalarak teslim oluyor.20 Temmuz 2017 Perşembe 11:35
Terörle mücadelede 'taarruz' parolasıyla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurmaya devam ediyor.
Şırnak, Tunceli ve Hakkari'de sürdürülen operasyonlarda, Mehmetçik karşısında çaresiz kalan teröristler, hayatta kalmak için teslim olmaya başladı.
Örgütün yıllardır girilmeyen mağaralarına tek tek giren Mehmetçik, çok sayıda silah, mühimmat ve gıda malzemesi ele geçirdi.