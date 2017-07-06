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Asker kamerasından teröristin vurulma anı!

Terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar esnasında bir teröristin vurulması asker kamerasına böyle yansıdı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:09
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:09
  1. teröristin vurulma anı
  2. asker kamerası
  • vatansevervatansever32 dk önce
    Eline saglik..yigidim...koku bitene kadar ins..
  • ÜmitÜmit1 sa önce
    Iste Haber iste gazetecilik....nerden indirdiniz bu vidyoyu???
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