Asker eşleri hakkında flaş talep

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşleri olan 83 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Asker eşleri hakkında flaş talep
Eklenme: 11 Ocak 2017, 13:50
Bu haber 364 kez okundu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31  ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif  rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik operasyon kapsamında  gözaltına alınan 84 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine  getirildi.

Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma  Bürosu Savcısı Yücel Erkman, ifadeler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda  şüphelilerden 83'ünün, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevkine  karar verdi.

Savcı Erkman şüphelilerin "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına  dolandırıcılık", "örgütlü sahtecilik" ve "terör örgütü üyesi olma" suçlarından  tutuklanmalarını talep etti.

İtirafçı serbest

Şüphelilerden T.R'nin, soruları sınav öncesinde aldığını itiraf  ettiği, bu sebeple adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, T.R. ifadesinde 2010 KPSS sorularını sınavdan  önce kimden aldığını itiraf etti.

Savcılıktaki ifadesinde pişman olduğunu belirten ve soruşturma  çerçevesinde savcılığa bilgi veren T.R, TCK'nın 221. maddesinin 4. fıkrası  gereğince etkin pişmanlık maddesi uyarınca adli kontrol şartıyla salıverildi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2010 KPSS  soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheliler, bu yasa  kapsamında değerlendirilecek.

Soruşturma

Cumhuriyet Savcısı Erkman'ın talimatıyla 31 ilde, FETÖ'nün 15  Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin  eşlerine yönelik 5 Ocak'ta başlatılan operasyonda, 86 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki şüphelilerden 2'si yeni doğum yaptıkları için Savcı  Erkman'ın talimatıyla, ifade işleminin ardından serbest bırakılmıştı.

Zanlılar arasında, araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman,  bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışan memurlar bulunuyor. Şüphelilerden 75'inin  halen devlet memuru olarak görevini sürdürdüğü belirlendi.

Şüphelilerin eşlerinin albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen  rütbesinde oldukları tespit edildi.

Bazı şüphelilerin eşlerinin, FETÖ'ye himmet parası transferi yaptığı,  FETÖ tepe yönetimiyle irtibatlı olduğu, Bank Asya'da para artış hareketi  bulunduğu ve ByLock kullandığı belirlendi.

Şüpheliler hakkında, genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri  sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller  bulunduğu belirtildi.

 
EtiketlerfetöerkmanGüncel Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.