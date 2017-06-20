Asker aşağı indikçe şok oldu… Tam 3 katlı inanılmaz!

Diyarbakır'ın, 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan ve dün 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı, "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan" müşterek birlik operasyonunda 1'i yaralı 2 teröristin sağ olarak yakalandığı belirtildi.

Valilik, operasyonun dünkü bölümünde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini, birde bombalı araç saldırılarında kullanılacağı değerlendirilen İngiltere plakalı bir aracın ele geçirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 7 bin 742 asker, polis ve güvenlik korucusunun katıldığı operasyonun devam ettiği belirtilerek, dün gerçekleştirilen temas araması sırasında Lice ilçesi Türeli Köyü Kalkanlı mezrası mülki sınırları içerisinde 2 farklı yerde bir grup terörist ile ile sağlanan silahlı çatışma sonucu 1'i yaralı, 2 terörist sağ olarak yakalandığı belirtildi. Bağlan köyü mücavir alanında, 1 adet AK-47 Kaleşnikof tüfek, 2 adet şarjör, 15 adet 7.62 mm fişek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Lice İlçesi Yolçatı Köyü kırsal alanında saat 14:40 sıralarında bir grup terörist ile sağlanan teması müteakip, çıkan silahlı çatışma neticesinde yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 kahraman silah arkadaşımız Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 personel ise hafif şekilde yaralanmıştır"denildi.

Açıklamada, PKK'lılara ait 3 mağara ve 8 sığınak içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramalarda, 3 adet AK-47 Kaleşnikof tüfek, 1 adet Bixi makinalı tüfek, 2 adet tabanca, 8 adet el bombası, 6 adet muhtelif şarjör, 32 adet muhtelif fişek, 11 adet tabanca susturucusu, 24 adet mutfak tüpü, 100 kilo gram Amonyum Nitrat, 2 adet fünye, 2 adet jeneratör, 6 adet el telsizi, 32 adet büyük pil, 20 adet uyku tulumu, 2 adet hücum yeleği, 10 adet leşker kıyafeti, 750 kilo gram civarında gıda ve bom miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden 5 köy ve 4 mezrada toplam 75 ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtilen Valilik aaçıktlamasında şöyle denildi:

"BOMBALI EYLEMLERDE KULLANILACAĞI DEĞERLENDERİLEN İNGİLTERE PLAKALI ARAÇ"

"Aramalarda bölücü terör örgütü işbirlikçisi olarak faaliyet yürüten 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, bombalı araç eylemlerinde kullanılabileceği değerlendirilen terk edilmiş vaziyette, mavi renkli plakası olmayan aracın şase numarasından yapılan sorgulamasında İngiltere plakalı olduğu tespit edilmiş, terk edilmiş Honda marka araç Lice İlçe Jandarma komutanlığına çekici marifeti ile getirilmeyi müteakip muhafaza altına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle müşterek oluşturulan 28 Yol Kontrol Noktasında yapılan kontrol neticesinde; 92 araç ve 445 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen (9) şahıs, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Narko-terör operasyonları kapsamında ise, 767 kilo gram kubar, 488 kilo gram olmak üzere toplam 1.255 kilo gram uyuşturucu maddesi ile 963.406 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, söz konusu uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmıştır."