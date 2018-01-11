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Artık asker ailelerinden mektup ve kargo ücreti alınmayacak

Asker anne ve babalarının, eşlerinin ve kardeşlerinin askerlere göndereceği mektup ve kargo gönderilerinden ücret alınmaması yönünde kanun değişikliği yapılacak

11 Ocak 2018 Perşembe 12:30
Artık asker ailelerinden mektup ve kargo ücreti alınmayacak

Meclis Genel Kurulunda milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Arslan, vatani görevini yapmakta olan erlerin gönderileriyle ilgili olarak 6586 sayılı Kanun kapsamında "Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler ile askeri öğrencilerin, sözleşmeli erbaş ve erler ile uzman erbaşlar hariç erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretlerinden muaftır" şeklinde düzenleme yapıldığını belirtti.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Arslan, "Ayrıca asker anne ve babalarının, eşlerinin ve kardeşlerinin askerlere göndereceği mektup ve kargo gönderilerinden de herhangi bir ücret alınmamasını temin yönünde kanun değişikliği çalışmalarımız sürdürülmektedir" dedi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 12:30
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