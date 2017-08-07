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Asitli saldırılar artıyor... Polis çaresiz...

Avustralya’nın Sydney kentinde, Asya kökenlilere ait 16 otomobile asit içerikli sıvı dökülerek yapılan saldırıların şüphelisinin yakalandığı bildirildi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:00
Asitli saldırılar artıyor... Polis çaresiz...

Yeni Güney Galler (NSW) eyalet polisi, geçen ocak ve şubat aylarında Sydney’in Ryde semtindeki alışveriş merkezi ile Macquarie Üniversitesinin parkında, Asya kökenli Avustralyalılara ait 16 araca yönelik asit içerikli sıvı ile yapılan saldırıların zanlısı olan 53 yaşındaki bir erkeğin yakalandığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan ve otobüs şoförü olduğu belirtilen zanlı, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 16 araca asit içerikli sıvı dökerek zarar vermekle suçlanıyor.

Saldırı sonrasında araçların boyaları dökülmüş ve kaportalarında önemli oranda hasar meydana gelmişti.

Araç sahiplerinin Asya kökenli olduğunu gösteren süsleme ve çıkartmaların bulunması nedeniyle saldırıların "ırkçı" olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Başkomiser Stephen Egginton, Avustralya Yayın Kurumuna yaptığı açıklamada, saldırıda ırkçılık motivasyonlarının araştırıldığını ve "tüm motivasyonlara"’ baktıklarını belirterek, "Eğer bu suçlara, ırkçılığın sebep olduğu tespit edilirse, mahkemedeki ceza kararında bunun da göz önünde bulundurulmasını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başka araçların da saldırıya hedef olmuş olabileceğinden endişe duyduklarını dile getiren Egginton, bu durumdaki araçların sahiplerinin polise başvuruda bulunmasını istedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:00
  1. Yeni Güney Galler
  2. Stephen Egginton
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