Asırlık çınarlar sandık başında

Akdeniz kıyı şeridi ve Konya Ovası'na sınırı olan Toros sıra dağlarının orta bölgesinde dar vadiler üzerine kurulu Hadim ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlar oylarını kullandı.

Dağlarla çevrili olan ve eteğinde hala karların bulunduğu mahallelerde, yaşları 85 ile 102 arasında değişen ve bastonlarıyla hareket edebilen nineler, yakınlarının da yardımıyla oylarını kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

"Devlet böyle bir imkan vermiş"

Heyecanlı oldukları gözlenen nineler Ayşe Şahin (87), Ayşe Gök (80), Huriye Uçar (84), Emine Orhan (80), Ayşe Ural (85), Şerife Durmazer (102), Fatma Özdoğan (85) hep bir ağızdan, "Sonuç ne çıkarsa vatanımız için hayırlısı olsun. Kavgaya, gürültüye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Gezlevi Mahallesi'nde 102 yaşındaki Şerife Durmazer, ambulansla geldiği okulda yakınlarının desteğiyle oyunu kullandı.

Durmazer, oyunu kullanmasına yardım eden herkese teşekkür etti. Durmazer'in kızı Ayşe Ural, annesiyle oylarını kullanıp, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini söyledi.

"Allah devletimize zeval vermesin." diyen Ural, "Herkes 'anneni bir oy için rezil etme. Yazık, ne yapacaksın oy kullandırıp' dediler. Devlet böyle bir imkan vermiş, biz vatan ve millet için bir oy kullanmışız, çok mu? Annenim de rızasıyla oyumuzu kullandık." dedi.

Emine Orhan (80), hayatı boyunca her seçimde mutlaka oyunu kullandığını, bunu çok önemsediğini söyledi.

Anadolu'nun asırlık çınarları sandık başında

Doğu Anadolu'da yaşamını sürdüren ve yaşı 100'ü aşan bazı vatandaşlar, halk oylamasında vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullandı.

Ağrı'nın Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde oturan 10 çocuk, 56 torun sahibi 108 yaşındaki Hüseyin Yarar ve 86 yaşındaki eşi Cilli Yarar, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu kullanması için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerce evinden sedye ile alındı.

Ambulansla Alpaslan Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulu'na götürülen Yarar çifti, sağlık personelince sedyelerle oy kullanacakları "1016" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa getirildi.

Seçim görevlilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yarar ve eşi birlikte oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evlerine götürüldü.

Hüseyin Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçek yaşının 108 olduğunu ancak kimlikte yaşının küçük yazıldığını söyledi.

Eşiyle çocuklarının geleceği için oy kullandıklarını belirten Yarar, "Geleceğimiz, çocuklarımız, barış için, terörün bitmesi için oy verdim. Terör ve terörist istemiyoruz." dedi.