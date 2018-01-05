Aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı
Şanlıurfa’da seyir halinde aşırı yük yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkarırken, bazı sürücüler ise duruma tepki gösterdi.05 Ocak 2018 Cuma 19:53
Şanlıurfa’da kent merkezine seyir halindeki kamyonette aşırı yüklenen yük, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Aşırı yük yüklü kamyonet görenleri şaşırttı. Görüntüyü kaydeden sürücü, duruma tepki göstererek, kamyonet sürücüsünün diğer sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye attığını söyledi.