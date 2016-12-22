Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?
Stres: Stres, aşırı uykuya neden olmaktadır.
Hamilelik: Hamile kadınlar aşırı yorgunluk hissettiğinden uyuma ihtiyacı duyarlar.
Sigara: Sigara öksürüğe neden olarak uykusuzluğa yol açmaktadır.
Uyku apnesi: Uykunun sürekli bölünmesi kişinin enerjisini tam olarak toplayamamasıına yol açmaktadır.
İlaç kullanımı: Yorgunluğa neden olan bazı ilaçlar, aşırı uyku uyunmasına yol açmaktadır.
Yetersiz beslenme: Kişinin besinlerden yeterli vitamin alamaması uyku düzenini olumsuz etkilemektedir.
Alkol: Aşırı alkol tüketimi beyini uyuşturarak aşırı uykuya yol açmaktadır.
Aşırı yorgunluk: Kişilerin sürekli yorgun ve halsiz olması uykuya yol açan bir diğer sebeptir.
Kansızlık: Kansızlık sorunu halsizlik ve yorgunluğa neden olduğundan kişi sürekli dinlenmeye gereksinim duyar.
Aşırı uykunun yol açtığı sorunlar nelerdir?
- Diyabet riskini artırır
- Baş ağrılarına neden olur
- Sırt ağrılarına yol açar
- Obezite riskini artırır.
- Koroner kap hastalığı riski artar
- Depresyona neden olur
- Yaşam süresini kısaltır
Düzenli uyku uyumak için nelere dikkat edilmeli?
- Uyku düzenine bağlı kalın
- Uyumadan önce odanıza bulunan elektronik aletleri kapatın
- Düzenli olarak egzersiz yapın
- Yatak odasında ideal oda sıcaklığını, ses seviyesini ve ışık miktarını koruyun
- Alkol ve kafeinden uzak durun
Ne kadar uyku uyunmalı?
Yeni doğanlar (0-3 ay): 14-17 saat uyunmalıdır. Ancak 11-13 saat de yeterli olabilmektedir. Öte yandan yeni doğan bebeklerin 19 saatten fazla uyumamaları tavsiye edilmektedir.
Bebekler (4-11 ay): 12-15 saat uyunmalıdır. Ancak 10 saat de yeterli olabilmektedir. Öte yandan bebekler kesinlikle 18 saatten fazla uyumamalıdır.
Yürümeye yeni başlayan çocuklar (1-2 yaş): 11-14 saat uyunmalıdır.
Okul öncesi dönem (3-5 yaş): 10-13 saat uyunmalıdır.
Okul dönemi (6-13 yaş): 9-11 saat uyunmalıdır.
Ergenlik dönemi (14-17 yaş): 8-10 saat uyunmalıdır
Genç yetişkinler (18-25 yaş): 7-9 saat uyunmalıdır.
Yetişkinler (24-64 yaş): 7-9 saat uyunmalıdır.
İleri yaş grubu (65 yaş ve üstü): 7-8 saat uyunmalıdır.