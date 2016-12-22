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Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?

Stres: Stres, aşırı uykuya neden olmaktadır.

Hamilelik: Hamile kadınlar aşırı yorgunluk hissettiğinden uyuma ihtiyacı duyarlar.

Sigara: Sigara öksürüğe neden olarak uykusuzluğa yol açmaktadır.

Uyku apnesi: Uykunun sürekli bölünmesi kişinin enerjisini tam olarak toplayamamasıına yol açmaktadır.

İlaç kullanımı: Yorgunluğa neden olan bazı ilaçlar, aşırı uyku uyunmasına yol açmaktadır.

Yetersiz beslenme: Kişinin besinlerden yeterli vitamin alamaması uyku düzenini olumsuz etkilemektedir.

Alkol: Aşırı alkol tüketimi beyini uyuşturarak aşırı uykuya yol açmaktadır.

Aşırı yorgunluk: Kişilerin sürekli yorgun ve halsiz olması uykuya yol açan bir diğer sebeptir.

Kansızlık: Kansızlık sorunu halsizlik ve yorgunluğa neden olduğundan kişi sürekli dinlenmeye gereksinim duyar.

Aşırı uykunun yol açtığı sorunlar nelerdir?

- Diyabet riskini artırır

- Baş ağrılarına neden olur



- Sırt ağrılarına yol açar

- Obezite riskini artırır.

- Koroner kap hastalığı riski artar



- Depresyona neden olur

- Yaşam süresini kısaltır

Düzenli uyku uyumak için nelere dikkat edilmeli?

- Uyku düzenine bağlı kalın

- Uyumadan önce odanıza bulunan elektronik aletleri kapatın

- Düzenli olarak egzersiz yapın

- Yatak odasında ideal oda sıcaklığını, ses seviyesini ve ışık miktarını koruyun

- Alkol ve kafeinden uzak durun

Ne kadar uyku uyunmalı?



Yeni doğanlar (0-3 ay): 14-17 saat uyunmalıdır. Ancak 11-13 saat de yeterli olabilmektedir. Öte yandan yeni doğan bebeklerin 19 saatten fazla uyumamaları tavsiye edilmektedir.

Bebekler (4-11 ay): 12-15 saat uyunmalıdır. Ancak 10 saat de yeterli olabilmektedir. Öte yandan bebekler kesinlikle 18 saatten fazla uyumamalıdır.

Yürümeye yeni başlayan çocuklar (1-2 yaş): 11-14 saat uyunmalıdır.

Okul öncesi dönem (3-5 yaş): 10-13 saat uyunmalıdır.

Okul dönemi (6-13 yaş): 9-11 saat uyunmalıdır.

Ergenlik dönemi (14-17 yaş): 8-10 saat uyunmalıdır

Genç yetişkinler (18-25 yaş): 7-9 saat uyunmalıdır.

Yetişkinler (24-64 yaş): 7-9 saat uyunmalıdır.

İleri yaş grubu (65 yaş ve üstü): 7-8 saat uyunmalıdır.