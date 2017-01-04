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Tıpta “hipersalivasyon” olarak bilinen aşırı tükürük salgılanması tükürük bezlerinin fazla çalışması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum gözyaşı akması, aşırı terleme, burun akıntısı ve mide şikayetleri gibi sorunlara yol açabilmektedir.

Aşırı tükürük salgılanması neden olur?

- Yeni ve iyi oturmayan protezler

- Reflü

- Ağız ve boğaz enfeksiyonları

- Tüberküloz

- Sinüzit

- Alerjiler

- Klonazepam, klozapin, pilokarpin ve karbidopa-levodopa gibi ilaçlar

- Hamilelik



- Arsenik zehirlenmesi

- Yüz felci

- Yemek borusu tıkanıklığı

- Cıva zehirlenmesi

- Kuduz

- Frengi

- Parkinson hastalığı

- Otizm

- Demans

- Down sendromu

- Zeka geriliği

- Felç

Aşırı tükürük salgılanması nasıl tedavi edilir?

- İlaçların bırakılması: Aşırı tükürük salgılanmasına yol açan ilaçlar bırakılmalı veya değiştirilmelidir.

- Akupunktur: Bazı durumlarda akupunktur tedavisi uygulanır.

- Radyasyon terapisi: Aşırı tükürük salgılanması durumunda radyasyon tedavisi uygulanabilir. Ancak bu yöntem kanser riskini artırdığı için genellikle çok fazla tercih edilmez.

- Botox: Botox tedavisi tükürük salgılanmasını büyük ölçüde azaltmaktadır.

- Ameliyat: Tükürük bezi ameliyatları bu sorunu ortadan kaldırmaktadır. Ancak bu tedavi ağız kuruluğuna yol açabilmektedir.

- Bademciklerin alınması: Bademciklerin sürekli olarak enfeksiyon kapması durumunda alınması gerekebilir.

- Glikopirolat ve skopolamin: Bu ilaçlar tükürük salgılanmasını büyük ölçüde azaltmaktadır. Ancak bu ilaçlar bazı yan etkilere yol açabilmektedir.