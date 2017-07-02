Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da dayanamadı

Manavgat’ta 50 derecenin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkiliyor. İnsanların aşırı sıcaklardan etkilenmemek için sokağa çıkmamaya özen gösterdiği Manavgat’ta sıcaktan etkilenen Ebabil kuşu, şans eseri bir veteriner polikliniğinin önünde baygın düştü. Poliklinikte görevli Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri Mehmet Yılmaz Örs tarafından tesadüf eseri herhangi bir hayvanın saldırısına uğramadan fark edilen Ebabil kuşu dinlendirilerek, beslenmesi ve uçma yetisinin yeniden kazandırılmasının ardından doğaya bırakıldı.

Ebabil kuşunun ömrünün büyük bölümünü havada uçarak geçiren bir kuş olduğunu, sadece üreme dönemlerinde yere inip kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyuduklarını belirten Örs, “Kur’an-ı Kerim’de adından söz edilen ender kuşlardan bir tanesi olan Ebabil kuşu kendine has kanat yapısı uçarken aynı zamanda uyumalarını sağlıyor. Genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir. Gece-gündüz havada kalır, uçarken uyur, uçarken sinek ve benzeri böceklerle beslenir. Geceleri daha iyi gören bir türdür” dedi.

Örs, göçmen bir kuş olan Ebabil kuşlarının Türkiye’de baharın müjdecisi olarak ilkbaharda görülmeye başladığını, sonbaharda ise güneye göç ettiklerini sözlerine ekledi.