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Aşırı sıcaklar tenisçiyi bayılttı

Antalya’nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi’nde düzenlenen ATP Dünya Turu Antalya Open’da oynanan yarı finalin ilk maçında aşırı sıcaklara dayanamayan Kıbrıslı tenisçi Marcos Baghdatis, bayıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 14:27
Aşırı sıcaklar tenisçiyi bayılttı

ATP Dünya Turu’nun Antalya Open’da teklerde bugün oynanan yarı finalin ilk maçında Kıbrıslı oyuncu Marcos Baghdatis ile Japon oyuncu Yuichi Sugita karşı karşıya geldi. Saat 10.00’da başlayan ve dışarıda hissedilir sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği zorlu karşılaşmada Yuichi Sugita ilk seti 6-3 sayı ile kazandı. İkinci sette ise üstün oynayan Marcos Baghdatis 6-7’lık sayı ile ikinci setin kazananı oldu. Üçüncü sette ise Yuichi Sugita tekrar üstünlüğünü ortaya koyarken rakibi Marcos Baghdatis’i zorladı. Üçüncü sette Yuichi Sugita 4-1 sayı ile maçı önde götürürken, rakibi Marcos Baghdatis aşırı sıcağa dayanamayıp baygınlık geçirdi. Sırtüstü sahaya yığılan Marcos Baghdatis ayağa kalkamadı ve hemen müdahale edildi. Saha görevlileri şemsiyeler ile gölge ederken içi buz dolu havlularla serinletilmeye çalışıldı.

Rakibi Yuichi Sugita da Baghdatis’in yanına gelerek üzüntüsünü dile getirerek, maçın böyle bitmesini istemediğini ve üzüldüğünü ifade etti. Gelen ambulans görevlilerinin de müdahale ettiği Baghdatis, kısa süre sonra ayağa kalkarak dinlemeye çekildi. 4-1 ile yarım kalan yarı finalin üçüncü setinin ardından Baghdatis sağlık sorunu nedeniyle çekilirken, Yuichi Sugita finale çıktı.

Sugita, Fransız oyuncu Adrian Lindstedt ve İtalyan oyuncu Andreas Seppi’nin bugün saat 15.00’te oynanacak olan ikinci yarı final maçını kazanan ile yarın final maçı yapacak.

Çiftlerde ise bugün saat 15.00’da Lindstedt/Qureshi - Erlich/Mektic ikilisi ile Paes/Shamasdin - Marach/Pavic ikilisi final maçında karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:27
  1. Antalya
  2. İtalya
  3. Japon
  4. Kıbrıs
  5. Belek
  6. Serik
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