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Aşırı sıcaklar nedeniyle 'hayalet şehir'e döndü

Kuzey Afrika sıcaklarının etkisini göstermeye devam ettiği Adana’da insanlar denize ya da yaylaya gidince şehir, adeta 'hayalet şehir'e döndü. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde ise çok az sayıda insan dışarıda görüldü.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:53
Aşırı sıcaklar nedeniyle 'hayalet şehir'e döndü

Hafta sonu Adana'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü tatilinde ya evlerinde kalmayı ya da denize veya yaylalara gitmeyi tercih etti. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan şehirler arasında olan Adana’da da bu sebeple kent merkezi boşaldı.

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde ve Atatürk Parkı’nda çok az sayıda insan dışarıda görüldü. Bu sebeple kent merkezi adeta 'hayalet şehir'i andırdı. Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ağaçlarının gölgelerinin altında güneşten korundu.

Güneşten korunan bir vatandaş ise, "Hava daha çok sıcak olacak. İnsanlar çareyi gitmekte buldu. Parklar ve caddeler boşaldı. Bizler mecbur buradayız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:53
  1. Adana
  2. Afrika sıcakları
  3. Hayalet şehir
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