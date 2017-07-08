Aşırı sıcaklar elektrik tüketimi yükseltti

BEDAŞ'ın yüksek talebe yönelik olarak önceden hazırlık yaptığı, bu sayede tüketimde yüzde 45,6’ya varan artışa rağmen İstanbullulara kesintisiz enerji verildiği ifade edildi.

İstanbul'un Avrupa yakasında geçen yıl 3 Temmuz Pazar günü 52 bin 755 megavatsaat düzeyinde olan elektrik tüketiminin, bu yıl aynı tarihte 76 bin 842 megavatsaati aştığı, talepteki bu artışta klima kullanımının yanı sıra bu 3 Temmuz’un pazartesi gününe denk gelmesinin etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sıcak havaya sanayi üretimindeki artış da eklenince Türkiye genelindeki toplam tüketimin yaklaşık yüzde 8,5 İstanbul'un Avrupa yakasından geldi. 3 bin 573 kilometre alanda, 22 bölgede toplam 4,8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, talepteki artışın etkisiyle enerji hatlarında aşırı yüklenmeden dolayı bir arıza yaşanmaması için günler öncesinden tedbirini aldı. Bin 582 saha personeli olası arızalara müdahale için hazır bekletilirken vardiyalar da özel olarak düzenlendi."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "10 milyondan fazla nüfusun yaşadığı bu tarihi kente en iyi hizmeti vermek hedefiyle çalışıyor, yatırım yapıyoruz. 2013 yılındaki özelleştirmenin ardından bugüne kadar İstanbul'un Avrupa yakasına yaptığımız yatırım tutarı 1 milyar liraya yaklaştı. 2020’ye kadar bu rakam 2,1 milyar liraya ulaşmış olacak. Yaptığımız yatırımların olumlu sonuçlarını böyle zorlu günlerde görüyoruz." ifadesini kullandı.