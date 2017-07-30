Aşırı sıcak fındığı haşladı

Giresun’un Eynesil İlçesi Ziraat Odası Başkanı Orhan Musaoğlu, bu yıl da fındık üreticisinin boynu bükük kalacak diyerek, 2017 yılı içinde yaşanan doğal afetlerin fındık üreticilerini mağdur ettiğini söyledi. Mart, Nisan aylarında Karadeniz Bölgesi’nde fındığın 2017 yılı içinde bol geçecek olduğu gözlense de yaşanan 2 doğal afetle çiftçilerin yüksek beklentisinin bitiğini belirtti.

“Geçen hafta son 50 yılın en etkili sıcağıyla karşı karşıya kalındı”

Başkan Orhan Musaoğlu, Karadeniz Bölgesi’nde 25-26 Temmuz günü aşırı sıcaklardan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Eynesil merkez mahallelerde ve köylerde aşırı sıcakların etkisini yerinde gören Musaoğlu, Karadeniz’in geçen hafta son 50 yılın en etkili sıcağıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Hasar tespitinin tüm Karadeniz’de yapılması gerektiğinin altını çizen Musaoğlu, "Fındık üreticisi bu sene yine hüsranları yaşadı" diyerek en büyük sebebin yaşanan afetler olduğunu söyledi. Başkan Musaoğlu, “Ülke genelinde son günlerde de yaşanan afet olayları ne yazık ki Karadeniz Bölgemizin en önemli ürünü fındıkta da aşırı sıcaklıklardan dolayı etkili oldu. 25-26 Temmuz günü etkili olan aşırı sıcaklıklar maalesef fındıkta da etkili olup fındık ocaklarının haşlanmasına neden oldu. 670 ton olarak hesaplanan rekolte çalışmaları bu afet sonrası yine tutmayacak ve 350-400 bin tona göre hesaplanmalıdır. Nisan ayının 25’inde yaşanan fırtına sonrası büyük hasar gören fındık bahçeleri geçen hafta aşırı sıcaklardan dolayı fındıklar adeta haşlanmış ve yaşanan afet sonrası fındıklarda en az yüzde 25 ila 30 arasında hasar oluşumu sağlamıştır. Fındık fiyatlarında 2015-2016 yılı mağdur olan çiftçilerimiz yaşanan bu felaket sonrası daha da mağdur olmuşlardır” dedi.

“Toprak mamulleri ofisi devreye girsin”

Musaoğlu, çiftçilerin yaşanan afet sonrası kendilerini sürekli aradıklarını ve üzerlerinde bulunan banka kredilerini yaşanan afet sonrası nasıl ödeyeceği telaşına girdiklerine de değinerek, “Çiftçilerimizin bizlerden talebi kredi borçlarının faizlerinin sabitlenerek ertelenmesidir. Toprak mamulleri ofisi fındık alımına müdahale ederek taban fiyatın oluşmasını sağlamasıdır. 2017 rekoltesine göre değil afet sonrası oluşabilecek rekolte göz önüne alınmalıdır” diye konuştu.