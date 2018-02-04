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Aşırı Kemalist yazar CHP kurultayını yorumladı: Kaybedenler Kulübü

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, CHP yönetimine sert eleştirilerde bulunduğu bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan seçildiği CHP'yi “Kaybedenler kulübü” olarak yorumladı.

04 Şubat 2018 Pazar 12:30
Aşırı Kemalist yazar CHP kurultayını yorumladı: Kaybedenler Kulübü

CHP'nin dünkü 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden ‘Genel Başkan’ olarak seçildi. Muharrem İnce ile ‘mükerrer imza’ krizinin yaşandığı kurultayın sonucuna Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil çok sert tepki gösterdi.

KAYBEDENLER KULÜBÜ: CHP!

CHP’yi “Kaybedenler kulübü” olarak niteleyen Yılmaz Özdil, CHP’nin oylarının az olduğu yerlerde delege sayısının fazla, oylarının fazla olduğu yerlerde ise delege sayısının az olmasından yakındı.

“CHP genel başkanı ‘kaybedenler kulübü’ tarafından seçiliyor” diyen Özdil, Kılıçdaroğlu'nun devamlı kaybetmesine rağmen, devamlı olarak genel başkan seçilmesini de buna bağladı. Özdil yazısını şu sözlerle tamamladı;

“CHP'de kaybedenlerin kazandığı tek formül, Kılıçdaroğlu'dur. Yeni CHP denilen mekanizma, başarılı kadroları, başarısız kadrolar tarafından esir alma projesidir.”

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 12:30
  1. Yılmaz Özdil
  2. CHP
  3. Kurultay
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • cemaleddincemaleddin1 sa önce
    Dogru söylüyorda bir sey yapamiyorlar. Tam bir gizli el parsitisi haline gelmis bu olusum isbank elinden alindiktan sonra hakiki siyasiler ortaya cikacaktir. Pasta büyük. Kimse siyaset icin orda degil. Kurulu düzenin icinde rol almak.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Çok Doğru Söylemiş Katılıyorum.
  • mevlütmevlüt2 sa önce
    böyle bir partınin vatana zerre kadar faydası olacağını düşünebiliyor musunuz????nasıl kazandı????chp yi asıl yönetenler siyonizmdir...yani yahudilerdir....
  • KanuniKanuni2 sa önce
    Allah kemal kılıçdaroğlu'nu ana muhalefetin başından eksik etmesin inşaallah.
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