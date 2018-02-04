Aşırı Kemalist yazar CHP kurultayını yorumladı: Kaybedenler Kulübü

CHP'nin dünkü 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden ‘Genel Başkan’ olarak seçildi. Muharrem İnce ile ‘mükerrer imza’ krizinin yaşandığı kurultayın sonucuna Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil çok sert tepki gösterdi.

KAYBEDENLER KULÜBÜ: CHP!

CHP’yi “Kaybedenler kulübü” olarak niteleyen Yılmaz Özdil, CHP’nin oylarının az olduğu yerlerde delege sayısının fazla, oylarının fazla olduğu yerlerde ise delege sayısının az olmasından yakındı.

“CHP genel başkanı ‘kaybedenler kulübü’ tarafından seçiliyor” diyen Özdil, Kılıçdaroğlu'nun devamlı kaybetmesine rağmen, devamlı olarak genel başkan seçilmesini de buna bağladı. Özdil yazısını şu sözlerle tamamladı;

“CHP'de kaybedenlerin kazandığı tek formül, Kılıçdaroğlu'dur. Yeni CHP denilen mekanizma, başarılı kadroları, başarısız kadrolar tarafından esir alma projesidir.”