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Aşırı alkol kazaya yol açtı

Bursa’da feci kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişide yaralı olarak kurtarıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 09:52
Aşırı alkol kazaya yol açtı

Bursa - Mudanya yolu merkez istikametine doğru meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı.

Mudanya istikametinden, merkeze gelişte bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası önünde aşırı hız ve alkol sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın şöförü önce bir ağacı devirip ardından ikinci ağaca çarparak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu direksiyonda kolu kopan ve çok kan kaybeden İsmail Cem Ekşi’yi ve Yan koltukta oturan sözlü olduğu iddia edilen kadın Kübra K.(19) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Cem Ekşi kurtarılamazken sözlüsü olan KübraK.’nın hastanede tedavisi sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise aracın içerisinde çok sayıda içki şişeleri buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 09:52
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