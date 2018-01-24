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Aşiret liderinden Afrin mesajı: 2 bin kişi...

Şırnaklı Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, PKK işgali altında adeta terör üssü haline gelen Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nı desteklediklerini belirterek, 2 bin kişi ile operasyona katılmaya hazır olduklarını söyledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:33
Aşiret liderinden Afrin mesajı: 2 bin kişi...

Şırnaklı Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı”na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıllardan beri ailesiyle birlikte terörle mücadelede dik durduklarını ve dik durmaya da devam edeceklerini belirten Tatar, “Ben ve ailem 2 bin kişi olarak Afrin operasyonuna katılmaya hazırız. Gerektiği zaman bize alo desinler, biz oradayız. Her zamanda devletimizin yanında durmuşuz ve durmaya da devam edeceğiz. Artık bu saatten sonra Kürt halkının, Türk halkının hep birlikte bir olma mecburiyetimiz doğmuştur ve doğacaktır. Herkes Afrin operasyonunu destekliyor, devletinin yanındadır. Askerlerimizin yanındayız. Allah askerimize zeval vermesin. Güç, kuvvet versin. Allah sayın Cumhurbaşkanımızı da bu ülkenin başından eksikliğini göstermesin” dedi.

Tatar, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi`nin terörle mücadeleye yönelik kararlarında yer alan meşru müdafaa hakkını kullanarak terör unsurlarını hedef aldığını da anlatarak, şunları kaydetti: “Hemen sınırlarımızda yaşanan şiddet, çatışma ile terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3,5 milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek tek yer, sığınılacak tek güvenli liman olarak Türkiye`yi görmüştür.

Nitekim ülkemiz yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalarla bu sığınmacılara sahip çıkmış ve bugün dünyada mültecilere en fazla yardımı yapan ülke konumuna gelmiştir.

Bu açıdan Türkiye mazlum ve mağdurlar için güvenilir bir liman olurken, aziz milletimiz darda kalana ulaşan yardım eli olmuş, şanlı bayrağımız güvenin teminatı ve yarınlara olan umudun adı olmuştur.

Türkiye, sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekâtı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. Zeytin Dalı Harekatı en başından sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur. Zeytin Dalı Harekatı’nı ailemiz adına destekliyoruz. Rabbim, ordumuzu ve askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin inşallah.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:33
  1. Aşiret
  2. Aşiret Lideri
  3. Afrin operasyonu
  4. Tatar Aşireti
  5. Arslan Tatar
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri
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  8. Suriye
  9. Zeytin Dalı Harekatı
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