Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

100 kişi 40 araçla geldi: Bizi askere alın

Hatay’da Naimi Aşireti mensubu 100 kişi, Kırıkhan ilçesine gelerek ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna katılmak için başvuruda bulundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:41
100 kişi 40 araçla geldi: Bizi askere alın

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden araçlarıyla konvoy halinde çıkan Naimi Aşireti mensubu 100 kişi, Kırıkhan ilçesine gelerek ‘Zeytin Dalı’ Harekatına katılmak için dilekçe verip başvuruda bulundu. 

Reyhanlı ilçesinden yola çıkan Naimi Aşireti mensuplarının oluşturduğu yaklaşık 40 araçlık konvoy, Kırıkhan ilçesine geldi. 100 kişilik grup kaymakamlık önünde Türk bayrağı açıp sloganlar attı. Grup, Reyhanlı'daki yakınlarının adına Afrin Operasyonu için yazdıkları 250 dilekçeyi Kırıkhan Askerlik Şubesine sundu. 

Aşiret mensupları adına konuşan Mustafa İri, bugünlerde daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Mehmetçiğimize destek, moral ve motivasyon amaçlı topluca dilekçelerimizi vermeye geldik. Umuyorum ki dilekçeler kabul görür, biz de en kısa sürede Mehmetçiğimize cephede destek oluruz. Şu an malum olağanüstü hal var normalde Reyhanlı'da bıraktığımız 700-750 kişi var. Sadece sembolik olarak 100 kişiyle geldik. Şu an toplam 250 kişi adına dilekçe vereceğiz ama Reyhanlı’da binler hazır" dedi. 

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran da yaptığı açıklamada, Reyhanlı’dan bir grup vatandaşın askerlik şubesi ve kaymakamlık önüne gelip destek amaçlı ziyarette bulunduklarını ifade ederek, "Öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum bu hassas duygularından dolayı ve milli manevi duygularından dolayı. Çatışan Mehmetçiğimiz var cephede ve onların bizim manevi desteklerimize ihtiyacı var. Bu şekilde bu arkadaşlarımızın böyle bir yardım amacıyla böyle bir destek vermeleri onların daha güçlü ve emin bir şekilde cephe gerisinde çatışma yapacaklarına inanıyorum. Biz sınır ilçesindeyiz, sınır boylarındayız. Bu maneviyatın özellikle sınır boylarında olması çok daha önemli bizler için. Sağ olsunlar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 13:41
  1. Hatay
  2. Reyhanlı
  3. Naimi Aşireti
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O kentte büyük şok! Sokak ortasında böyle bulundu...
    1. O kentte büyük şok! Sokak ortasında..
    2. 'Bu film yayına girerse kendimizi..
    3. Artık daha güvendesiniz
    4. Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çağrı: Bant..
    5. Hükümetten flaş açıklama! Söz bitti
    6. Aşiret 40 araçla geldi: Bizi askere alın
    7. Le Guen: Takım olarak savaşmaya hazırız
    8. Eşi görüşmemiş vurgun! 500 TIR..
    9. Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!
    10. ABD'li generalden skandal itiraflar!..
    11. Kemal'in üçüncü rakibi belli oldu!..
    12. CHP'den Muharrem İnce'ye jet cevap geldi
    13. En ulu kubbe
    14. Teröristleri gömecek yer kalmadı
    15. Salih Müslim rezil oldu! Hemen kaldırdı
    16. Skandal! Artık şehitleri teslim..
    17. Kimsenin bilmediği detayı açıkladı!..
    18. Alman makamları çıldıracak! Yüzde 70..
    19. Suriye'den küstah Afrin açıklaması:..
    20. THY'ye pilotlar yetiştireceğiz
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...