Asım’ın Nesli’nden Akit’e ziyaret

HABER MERKEZİ - İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un işaret ettiği Asım’ın Nesli’ni kurmak için yola çıkan ve oldukça başarılı faaliyetlere imza atan Asım’ın Nesli Vakfı, Akit Medya Grubuna ziyaret gerçekleştirdi. Vakıf Başkanı Mustafa Yılmaz, Başkan Yardımcısı Selahattin Bayuk ile yönetim kurulu üyeleri Rahmi Eyidenbilir ve Edip Kaban, İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ile görüştü. Oldukça hoş bir ortamda geçen ziyarette iki taraf görüş alış verişinde bulundu. Ziyaret sonrası vakıf heyeti, Karahasanoğlu’na İslam davası adına bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim etti. Karahasanoğlu, nazik ziyaretleri için heyet üyelerine teşekkürlerini sunarak başarılarının devamını diledi.