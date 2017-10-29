Asılsız yangın ihbarı polisi harekete geçirdi

Sıratut Mahallesi Sıratut Cami karşısında bulunan bir binanın terasında yangın olduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede belirtilen adrese geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri her hangi bir yangınla karşılaşmayınca yangının olduğu ihbar edilen bina ile çevredeki binaların teraslarında incelemelerde bulundular. Yapılan araştırmalar neticesinde yangın ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.