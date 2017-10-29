Asılsız yangın ihbarı polisi harekete geçirdi
Adıyaman’da, bir binanın terasında yangın ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu belirledi.29 Ekim 2017 Pazar 16:59
Sıratut Mahallesi Sıratut Cami karşısında bulunan bir binanın terasında yangın olduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede belirtilen adrese geldi.
Olay yerine gelen polis ekipleri her hangi bir yangınla karşılaşmayınca yangının olduğu ihbar edilen bina ile çevredeki binaların teraslarında incelemelerde bulundular. Yapılan araştırmalar neticesinde yangın ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.