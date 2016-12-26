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Asılsız ihbarla yolları açtırmaya çalıştılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için asılsız ihbarlar alınması üzerine, vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Asılsız ihbarla yolları açtırmaya çalıştılar
Eklenme: 26 Aralık 2016, 16:28
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde kardan kapanan yolların açılması için asılsız ihbarlarda bulunulması üzerine, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, olumsuz koşulları ortadan kaldırmak için 970 personelle, 24 saat boyunca 180 iş makinesi, kepçe, loder ve çekici, 150 kamyon ve pikapla yol açma ile tuzlama çalışması yürüttü.

Son üç günde aldıkları bin 500 ihbara da dönüş yapan ekipler, bunlardan bin 300'üne müdahalede bulundu. Bazı ihbarların asılsız çıkması ise gerçek vakalara ulaşılmasında aksamalara yol açtı.

Bir vatandaşın koordinasyon merkezine ulaşarak "hayvan ağılının çöktüğünü, eşinin kar yığını altında kaldığını" bildirmesi üzerine 10 personel ve 2 iş makinesi, rota değiştirerek ihbarın geldiği bölgeye sevk edildi. 11 saat süren çalışma sonucu, ihbarın asılsız olduğu ve vatandaşın yollarının açılması için bu yönteme başvurduğu ortaya çıktı.

"Grip oldum çok hastayım, acil yardım gerekli", "Eşimin doğum sancısı tuttu, yolların acilen açılması lazım" şeklinde gelen ihbarların da asılsız olduğu belirlendi.

"Hayvanlarımın yemi bitti, acil yem ulaştırmamız lazım" ihbarında bulunan çiftlik sahibine ulaşan ekipler ise işletmede tonlarca yem stokuyla karşılaştı.

Ekipler, vatandaşları, bu tür asılsız ihbarlara karşı duyarlı olmaya davet etti.

- Dağ evlerinde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Öte yandan, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde dağ evlerinde yaşayan ve kendilerinden haber alınmayan hasta ve yaşlı 8 vatandaşla ilgili ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, kar kalınlığının yaklaşık 2,5 metre olduğu Arslanköy'e ulaşarak, 8 kişiyi kurtardı.

Bu kişilerden ikisi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 6 kişi de sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından güvenli bölgeye sevk edildi.

 
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