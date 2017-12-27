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"Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir"

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yapılan bilimsel çalışmalara göre aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir.”

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:58
"Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir"

Sağlık Bakanlığınca, "Aşılamayla elde edilen başarılara rağmen hiçbir bilimsel dayanağı olmadan sorumsuzca yapılan açıklamalar, aşılama konusunda vatandaşlarımızda az da olsa tereddüde yol açmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşılarla ilgili son günlerde medyada, kamuoyunda yanlış algılara neden olabilecek haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılması gereğinin doğduğu ifade edildi. 

Bağışıklara hizmetlerinin çocuklara yönelik en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, 21. yüzyıla girerken aşı uygulamaları sayesinde yılda 5 milyon 977 bin 855 ölümün önlendiği, bunun yanı sıra 750 bin çocuğun sakatlıklardan korunduğunun hesaplandığı kaydedildi. 

Açıklamada, 1924–1944 yıllarında büyük salgınlar ve ölümlere yol açan çiçek hastalığının aşılama çalışmalarıyla 1977'den itibaren tamamen yok edildiğine, 1988'de dünya genelinde 350 civarındaki çocuk felci vakasının 2015'te 74'e kadar azaltıldığına ve Türkiye'de de son çocuk felci vakasının Kasım 1998'de görüldüğüne işaret edildi. 

"Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir" 

Türkiye'de 2001'de 30 bin 509 olan kızamık vakasının etkin aşılama sonrası 2016 yılı itibarıyla sadece 9 olduğu, difteri vakasının da 2011'de görülen bir vaka ve ölüm haricinde 2004'ten bu yana görülmediği bildirilen açıklamaya şöyle devam edildi: 

"Etkin ve kapsayıcılığı yüksek aşılama çalışmalarımız sayesinde aşı ile önlenebilir hastalıklardan hepatit A ve B, boğmaca, invaziv bakteriyel hastalıklardan pnömokok ve Hib menenjiti, sepsis ve bakteriyemi; suçiçeği, kabakulak ve kızamıkçık vaka görülme sıklıkları da oldukça azalmıştır. 

Tüm bu sonuçlara ve aşılamayla elde edilen başarılara rağmen hiçbir bilimsel dayanağı olmadan sorumsuzca yapılan açıklamalar, aşılama konusunda vatandaşlarımızda az da olsa tereddüde yol açmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir. Ülkemizde kullanılan aşılar, uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve onaylanan 'İyi Üretim Prosedürleri' kurallarına uygun olarak üretilmektedir."

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 10:58
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. aşı

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