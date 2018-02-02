Tahriru'ş Şam Heyeti'nin (HTŞ) eski yöneticilerinden ilim adamı Dr. Abdullah el Muhaysini, Suriye'de asıl savaşın şimdi başladığını ifade etti.

Lübnan Hizbullah hareketinin askeri kanadına bağlı medya organlarında yer alan bir habere, Muhaysini'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden yalanlama yapıldı.

"İdlib ve Halep yenilgisini kabul etti"

Servis edilen haberde, Suriye devriminin "birleştirici yüzü" olarak atfedilen Muhaysini için, "İdlib ve Halep yenilgisini kabul etti" ifadeleri kullanıldı.

"Asıl savaş şimdi başladı"

Abdullah el Muhaysini'nin sosyal medya ağları üzerinden paylaştığı mesajda haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, "Asıl savaş şimdi başladı" ifadeleri kullanıldı.

Muhaysini mesajının devamında, "Direniş için Mücahitlerden önce kalabalık sivil topluluklarını görüyorum. -İdlib- güney kırsalında dehşet verici bir savaş olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mepa News