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Asıl savaş o bölge de yaşanıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, ülkenin doğusundaki çatışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

12 Ocak 2018 Cuma 15:23
Asıl savaş o bölge de yaşanıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, ülkenin doğusundaki çatışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

Donbas'taki saldırıların yoğunlaştığını belirten Motuzyanik, saldırıların çoğunluğunun Lugansk bölgesinde yaşandığına işaret etti.

Ukrayna tarafının saldırılara cevap olarak sadece bir defa karşılık  verdiğini anlatan Motuzyanik, "Son bir gün içerisinde çatışmalarda 3 Ukrayna  askeri öldü, 3 asker ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

Motuzyanik, Minsk Anlaşması gereği Ukrayna askeri birliklerinin  bölgede ağır silahlarını belirlenen uzaklıkta tutmaya devam ettiğini vurguladı.

Belarus'un başkenti Minsk'te yılbaşı öncesinde toplanan Üçlü Temas Grubu toplantısında Noel tatili nedeniyle çatışmaların durdurulması yönünde  taraflar karar

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:23
  1. Ukrayna Savunma Bakanlığı
  2. Aleksandr Motuzyanik
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