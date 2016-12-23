Asıl mücadelemiz terörün arkasındaki güçle

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ‘151 Dev Eserin Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmelere ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’da şehit düşen 16 askere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hâlâ Lozan’daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi’nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTLERİ SADECE PİYON…”

Türkiye’nin asimetrik bir saldırı ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerledir. Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorsa oraya odaklanıyor. Biliyorlar ki Türk milleti bir ve beraber olursa çelik yumruk tepelerine inecektir. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilip bu operasyonu da boşa çıkardı. Son dönemde değerli kardeşlerim PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, FETÖ’nün eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi durumdadır. Şehit verdiklerimizle canımızı yakmaya çalışıyorlar. Mücadele azmimizi artırıyor bu can acısı… Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Bugün ülke ve millet olarak bekamızı, geleceğimizi, istiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Onun için 79 milyon, diğer tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz… İnşallah engelleri aşacağız.”

“ONLAR ‘DUR!’ DEDİKÇE BİZ DAHA İLERİ GİTTİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “İşte Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın faaliyetleri ortada, enerjide gayet iyi noktadayız. Birbirimizi Allah için sevelim. 2023, 2053, 2071’le gelecekte çok daha farklı bir Türkiye’nin inşası olacaktır. Bugün de 4 milyar liralık yatırımı bir anda açıyoruz. Milletimiz bu hizmetleri biliyor. Sadece konuşmayı, hakareti maharet sananlara inat gece gündüz çalıştık. Türkiye 2003’ten bu güne yılda ortalama 5,9 büyüdü. Gayri Safi Milli Hâsılamızı 949 milyar dolara kadar çıkardık. Dikkat ederseniz biz ne zaman bu rakamlara ulaştık kimi öz yönetim diyerek kimi darbe yapmaya kalkarak bizi kendilerince durdurmak istediler. Onlar dur dedikçe biz daha ileri gittik.”

YILDIRIM: FRENE BASMAK YOK!

Başbakan Binali Yıldırım da törende yaptığı konuşmada teröre değinerek şunları dile getirdi: “Alçak terör örgütleri, şer odakları ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar Türkiye, bu aziz millet medeniyet yolculuğundan asla dönmeyecektir. Ülkemize birçok eser kazandırıyoruz, bu yolda hiçbir engel tanımıyoruz. Türkiye’yi durdurmak isteyen içerideki ve dışarıdaki ihanet odaklarının yaptıklarına zerre kadar itibar etmiyoruz, asla pabuç bırakmıyoruz. Acımız büyük ama öfkemiz daha büyük. Kararlılığımız da bir o kadar büyük. Kim, hangi alçak, hangi hesabı yaparsa yapsın, 79 milyonun kardeşliğini, birliğini, beraberliğini bozamayacak, zarar veremeyecek. Onlar istiyorlar ki Türkiye ilerlemesin, büyümesin, frene bassın, hatta geri vitese taksın. Hayır! Hayata kasteden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Hayatın bütün alanlarında emek ve değer üretmeye devam edeceğiz ve böylece kalkınma, refah yolunda, Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz.”

EROĞLU: PROJELERLE 89 milyon FİDAN DİKTİK

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl 14 Ocak’ta 99 Baraj ve HES’in resmi açılışını gerçekleştirdiğini, bugün açılışı yapılacak 151 tesisle toplam 15 milyar lira maliyetinde 250 tesisi milletin hizmetine sunmuş olacaklarını belirtti. Bakan Eroğlu projeler hakkında bilgi verdi: “Bu tesislerle 663 bin dekar zirai arazi sulamaya açılacak, 100 milyon metreküp yıl içme suyu temin edilecek, bir il, 29 ilçe, 186 yerleşim yeri ve 37 bin dekar arazi taşkından korunacak. Ayrıca ağaçlandırma ve ormancılık, milli parklar ile meteoroloji alanlarındaki tesis ve projeler de tamamlanmıştır. 89 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Hedefi olmayan kurumlar gelişemezler, hedefi olmayan milletler de tarih sahnesinden silinir. Dolayısıyla siz bizlere üç büyük hedef gösterdiniz, 2023, 2053, 2071 hedefleri, bu hedeflere ulaşacağız.”