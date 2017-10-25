Aşık Veysel Doodle oldu

Aşık Veysel'li tema Google Türkiye'de yayına girdi.. Peki Aşık Veysel kimdir?

Aşık Veysel bu sabah itibariyle Google tarafından doodle yapılarak yaş gününde büyük ustanın hatırlanmasına vesile oldu. Aşık Veysel'in bugün 123. yaş günü.Benim sadık yarim kara topraktır, Uzun ince bir yoldayım, gibi meşhur eserlere imza atan Aşık Veysel ülkemizde 7'den 77'ye herkesin tanıdığı bir isimdir.. Peki Aşık Veysel'in hayatında bu zamana kadar ne gibi dikkat çekici olaylar yaşanmıştır..

Bugün onun 123. yaş günü... Halk ozanı Aşık Veysel kimdir?

Aşık Veysel'in doğum gününde Google, Türkiye'deki kullanıcılarına hoş bir sürpriz yaptı. Aşık Veysel unutmayan Google, hazırladığı özel tema ile internet kullanıcılarını şaşırttı. Aşık Veysel'in sazıyla birlikte türkü söylerkenki halinin resmedildiği temada, arkada duran anadolu kilim motifleri de dikkat çekiyor..

Doodle'a tıklandığında ünlü ozanla ilgili bilgiler ile türkülerinin yer aldığı sayfaların ilgili linkleri ekrana geliyor. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Aşık Veysel'in en meşhur olan eserleri

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

Uzun ince bir yoldayım

Gidiyorum gündüz gece

Bilmiyorum ne haldeyim

Gidiyorum gündüz gece

Dünyaya geldiğim anda

Yürüdüm aynı zamanda

İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece

Kırkdokuz yıl bu yollarda

Ovalarda dağlarda çöllerde

Düşmüşüm gurbet ellerde

Gidiyorum gündüz gece

Şaşar Veysel iş bu hale

Kah ağlaya kah güle

Yetişmek için menzile

Gidiyorum gündüz gece

BENİM SADIK YARİM KARA TOPRAKTIR

Dost dost diye nicelerine sarıldım

Benim sadık yârim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Benim sadık yârim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum

Her türlü isteğim topraktan aldım

Benim sadık yârim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile döğmeyince kıt verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

Ademden bu deme neslim getirdi

Bana türlü türlü meyva yetirdi

Her gün beni tepesinde götürdü

Benim sadık yârim kara topraktır

Karnın yardım kazmayınan belinen

Yüzün yırttim tırnağınan elinen

Yine beni karşıladı gülünen

Benim sadık yârim kara topraktır

İşkence yaptıkça bana gülerdi

Bunda yalan yoktur herkes de gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

Havaya bakarsam hava alırım

Toprağa bakarsam dua alırım

Topraktan ayrılsam nerde kalırım

Benim sadık yârim kara topraktır

Dileğin var ise Allah'tan

Almak için uzak gitme topraktan

Comertlik toprağa verilmiş Hak'tan

Benim sadık yârim kara topraktır

Hakikat ararsan açık bir nokta

Allah kula yakın kul Allaha

Hak'kın hazinesi gizli toprakta

Benim sadık yârim kara topraktır

Bütün kusurlarım toprak gizliyor

Merhem çalıp yaralarım düzlüyor

Kolun açmış yollarımı gözlüyor

Benim sadık yârim kara topraktır

Herkim olursa bu sırra mazhar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Gün gelir Veysel'i bağrına basar

Benim sadık yârim kara topraktır

Latif Bozdoğan

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