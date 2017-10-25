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Aşık Veysel Doodle oldu

Aşık Veysel'li tema Google Türkiye'de yayına girdi.. Peki Aşık Veysel kimdir?

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:09
Aşık Veysel Doodle oldu

Aşık Veysel'li tema Google Türkiye'de yayına girdi.. Peki Aşık Veysel kimdir?

Aşık Veysel bu sabah itibariyle Google tarafından doodle yapılarak yaş gününde büyük ustanın hatırlanmasına vesile oldu. Aşık Veysel'in bugün 123. yaş günü.Benim sadık yarim kara topraktır, Uzun ince bir yoldayım, gibi meşhur eserlere imza atan Aşık Veysel ülkemizde 7'den 77'ye herkesin tanıdığı bir isimdir.. Peki Aşık Veysel'in hayatında bu zamana kadar ne gibi dikkat çekici olaylar yaşanmıştır..

 

Bugün onun 123. yaş günü... Halk ozanı Aşık Veysel kimdir?

Aşık Veysel'in doğum gününde Google, Türkiye'deki kullanıcılarına hoş bir sürpriz yaptı. Aşık Veysel unutmayan Google, hazırladığı özel tema ile internet kullanıcılarını şaşırttı. Aşık Veysel'in sazıyla birlikte türkü söylerkenki halinin resmedildiği temada, arkada duran anadolu kilim motifleri de dikkat çekiyor..

 

Doodle'a tıklandığında ünlü ozanla ilgili bilgiler ile türkülerinin yer aldığı sayfaların ilgili linkleri ekrana geliyor. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Aşık Veysel'in en meşhur olan eserleri

 

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece

Kırkdokuz yıl bu yollarda
Ovalarda dağlarda çöllerde
Düşmüşüm gurbet ellerde
Gidiyorum gündüz gece

Şaşar Veysel iş bu hale
Kah ağlaya kah güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece

BENİM SADIK YARİM KARA TOPRAKTIR

Dost dost diye nicelerine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sadık yârim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sadık yârim kara topraktır

Ademden bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yetirdi
Her gün beni tepesinde götürdü
Benim sadık yârim kara topraktır

Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttim tırnağınan elinen
Yine beni karşıladı gülünen
Benim sadık yârim kara topraktır

İşkence yaptıkça bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yârim kara topraktır

Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sadık yârim kara topraktır

Dileğin var ise Allah'tan
Almak için uzak gitme topraktan
Comertlik toprağa verilmiş Hak'tan
Benim sadık yârim kara topraktır

Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul Allaha
Hak'kın hazinesi gizli toprakta
Benim sadık yârim kara topraktır

Bütün kusurlarım toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sadık yârim kara topraktır

Herkim olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel'i bağrına basar
Benim sadık yârim kara topraktır

 

 

Latif Bozdoğan

[email protected]

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:09
  1. Aşık Veysel
  2. Doodle
  3. Google Doodle
  • Dermanbey Dermanbey 12 sa önce
    Lo doodle nedir ki?????:-)))))Türkçeyide mahvettiler...
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