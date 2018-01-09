Ashley Chloe modüler akıllı hoparlör üretmek istiyor

Gövdesine farklı modüller ekleyerek özelleştirebileceğiniz bu akıllı hoparlörün CES 2018’de konsept versiyonu sergileniyor. Ashley Chloe firması eğer konsept ilgi görürse 2019 yılında cihazı üretmeyi planlıyor.

Stil sahibi bir tasarımı olan hoparlöre birçok aksesuar takıp çıkartabiliyorsunuz. Mesela 360 derece bir IP güvenlik kamerası modülünü takıp hoparlörünüzü aynı zamanda güvenlik kamerası niyetine kullanabilirsiniz. Ya da bir pico projektör modülü takıp hoparlörünüzün film yansıtmasını sağlayabilirsiniz. Qi destekli kablosuz şarj modülü takıp hoparlörünüzü bir şarj istasyonuna çevirmek dahi mümkün.

Yukarıda saydığımız disk benzeri bu modüllerin fiyatları hangi modül olduğuna göre 50 ile 100 dolar arasında değişecek. Ashley Chloe bu modülleri üçüncü parti firmaların da üretmesini istiyor. Bu da modül çeşitliliğini artıracaktır.