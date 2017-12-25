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Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette beklenen tarih netleşti. 2018 Yılı asgari ücreti 29 Aralık cuma günü belli olacak.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:22
Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçinin bekleyişi sürüyor. Son dakika haberine göre, 2018 asgari ücret zammı için beklenen tarih belli oldu. Asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık'ta gerçekleşecek olan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklanacak.

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

 

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 16:22
  1. Asgari Ücret Komisyonu
  2. asgari ücret
  3. 2018 asgari ücret ne kadar
  • N.umit N.umit 1 sa önce
    Yaşadığım sürece şartlar ne olursa olsun.oyum reis 'in olacak.ama birde hayatın gerçekleri var .bir yıllık süreçte her şeye %30 zam geldi.4 kişilik aileyiz.eşim çalışmıyor.ay sonunu getiremiyoruz.umarım makul bir zam verilir.
  • AliAli3 sa önce
    İstanbul da rahat yaşayamayanlar 30tavuk baksa asgari ücret kadar para kazanır.lakin kimsenin anadolu ya gitme niyeti yok.en kötü anadolu da da asgari ücretli iş var.
  • ÖmerÖmer4 sa önce
    Ayni düsüncedeyim
  • MesutMesut5 sa önce
    Özkan kardeşim Allah yardım etsin hepimize. Devletin bu işe el atması lazım. Ev sahibi evimi satıyorum diyerek çıkartıyor kiracıyı , sonra yok metro geçiyor yokhastane yapılıyor deyip eski kiracının 700 lira verdiği evi 1300,-1400 e kiraya veriyor. Devlet önlem almazsa sonunda insanlar yakacak kendini... Devletin yapması gereken belli, nasıl olsa kiralar bankaya yatıyor. Ev sahibi evini yeni kiracıya rast gele bir fiyattan vermemeli. Eski kiracı 700 ise en fazla ℅10 ile 770 tl ye vermeli. Yoksa her ev sahibi birbirine bakıp fiyatları şişiriyor
  • Tokatlı Tokatlı 6 sa önce
    Sayın bakan asgari ücret belirlenirken ülkenin şartları gözler önüne alınacak demişti cok doğru bakan haklı istanbulda en ucuz kira 1000 tl sizin takdir ettğiniz 1404 tl varın gerisini siz düşünün2019 seçimleride yaklaşıyor kimi memnun ettiysen oyuda ondan istersin .
  • Osmanlı torunuOsmanlı torunu6 sa önce
    En az 1600 liraolmassa hiç zaman yapmayındaha iyi olur.
  • BİZLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTINIZ...BİZLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTINIZ...6 sa önce
    Atı alan üsküdarı geçmiş siz hale asgri ücretden bahsediyorsunuz...önce kitlere ve özel bütçe kapsamındaki taşerona haklarını verin çok gördüğünüz kadromuzu gasp ettiniz....nediyeyim Allaha havale ediyorum...kumar dairesine milli piyango dairesine kadro verdiniz...diğer kamu kurumlarını seçtiniz bumu sizin adaletiniz...
  • ÖzkanÖzkan6 sa önce
    Istanbul Sancaktepe kira fiyatları asgari ücret kadar. Ne olur duyun sesimizi. Sesimi duyan varmı. Allah rızası için.
  • MuratMurat7 sa önce
    Bence akp en cok oyu dar gelirli insanlardan aliyor 2019 secimleri oncesi bu zam cok onemli ilgililere duyurulur.
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