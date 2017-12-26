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Asgari ücrette flaş gelişme

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücrete yapılacak zamla ilgili temennisini açıkladı.

26 Aralık 2017 Salı 15:04
Asgari ücrette flaş gelişme

ASO Başkanı Özdemir asgari ücrete 2018 yılı için yapılacak zam oranın yüzde 10'nu geçmemesi gerektiğini belirtti. ASO başkanın önerisine göre asgari ücret 140 lira zamla 1544 lira olmalı...

2018 Asgari Ücret Komisyonu 29 Aralık cuma günü 2018 yılı asgari ücret zammını açıklayacak. Zam oranının açıklanmasına sayılı günler yaklaşık 6 milyon asgari ücretli artış oranını ne olacağı noktasında nefeslerini tutup, cuma günü açıklanacak asgari ücret zammını beklemeye başladı.

İşveren tarafından ise asgari ücrete ilişkin son açıklama Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'den geldi. Özdemir yaptığı açıklama ile asgari ücret zammının ilişkin önerisini dile getirdi...

Özdebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce gerçekleştirilen yüksek oranlı asgari ücret artışında işverenlere işçi başına 100 liralık devlet desteği sağlandığını hatırlattı.

KILIÇDAROĞLU'NA 2 BİN LİRA TEPKİSİ

İstihdamın korunabilmesinin öncelikli olması gerektiğini dile getiren Özdebir, "Bir her zaman sıfırdan büyüktür. Siz asgari ücreti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, 2 bin lira yaparsanız birçok kişinin bin 404 lira değil, sıfır alacağını hesaba katmanız lazım. El kesesinden hovardalık yapmayın. Ekonominin de bir rekabet gücü var." diye konuştu.

100 LİRALIK EK MALİYET

Asgari ücretin sadece bu kategoride çalışanların ücretleriyle ilgili bir konu olmadığını ve cezalar, oda aidatları gibi birçok ödeme kaleminin belirleyicisi olduğuna işaret eden Özdebir, asgari ücrete hiç zam yapılmasa bile devlet desteğinin kalkması nedeniyle işveren için 100 liralık ek maliyet ortaya çıktığını söyledi.

YÜZDE 10 ÖNERİSİ

Bu nedenle asgari ücrete yapılacak zammın ölçülü olması gerektiğinin altını çizen Özdebir, "Zaten işveren açısından bakıldığında 100 liralık bir zam yapılmış durumda. Bunun üzerine gelecek her zam artı bir yük oluşturacak. Bana göre artış oranının yüzde 10'u geçmemesi lazım. O da aşağı yukarı 250 liralık bir yük demektir. Asgari ücrette halihazırda iki yıl önceden gidiyoruz. Ekonominin bunu kaldırabilmesi zor. Bunun altından kalkabilmek için sanayide verimliği ve teknolojiyi artıracak, insan kaynağının niteliğini iyileştirecek çalışmaları bir an evvel yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

140 LİRA ZAM ANLAMINA GELİYOR

Asgari ücret hali hazırda 1404 TL olarak uygulanıyor. ASO Başkanı Özdemir'in önerisine göre asgari ücrete yüzde 10 zam yapılması halinde maaşlara 140 lira artış ile 1544 lira olacak.

AA

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 15:04
  1. Ankara Sanayi Odası
  2. Asgari ücret
  • CahitCahit1 sa önce
    Aso Başkanı sen kiralarbenzin lpg yağ çay şeker süt kömür kaçpara oldu haberin yok heralde. Hükümet inşallah böyle bi yanlışa düşmez.Düşerse oy faln yok artık.
  • Asgari ücretlihemde kiracıAsgari ücretlihemde kiracı1 sa önce
    Bu aso başkanı ne kadar maaş alıyor asgari ücretmi sayın hükümet yetkilileri bunlar hep feto ağzıdır sakın ha asgari ücretliyi kendinize küstürmeyin 2019 seçimleri yakındır size oy verecek olan aso başkanı değil her zaman ötelediğiniz asgari ücretli garibandır.
  • Sezgin veliSezgin veli1 sa önce
    ...... Bu halk 15 yıldır iktidarı sırtında daşı Akp Oy veren asgari ücretli Malesef üvey evlat olduk çok maaş verdiği Memursa chp ye oy veriyo
  • VatandasVatandas1 sa önce
    Kendisine sormak lazim kac parayla geciniyon diye.hey yavrum hey.gariban vatandasin gonlunu almadiginiz surece isiniz rast gitmeyecek.....sizi sirtinda tasiyan alt tabakaya yaptiginiz ayip..........
  • VatandasVatandas2 sa önce
    Niye agliyonuzki küresel sermayenin taseronu hırsızların sahtekarlarin koksuzlerin satilmislarin Partisi ülkeyi ne kadar güzel yonetiyorlar /11 de buyudunuz daha ne istiyonuz muslumanlar ne güzel yönetiyor padişahım çooook yaşaaaaa koyunsunuz
  • BaşkentliBaşkentli2 sa önce
    Şu ATO başkanının söylediğine bak, karaktersizler; Yazık yazık fakirin 3. kuruşuna göz dikiyorsunuz mutlak hesap günü gelecek o zaman nasıl hesap vereceksiniz yazıklar olsun zengin olanı zengin etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz Rabbim büyükbu söylemleriniz fitil fitil burnunuzdan gelecek...
  • FatihFatih2 sa önce
    Siz geciini 1544 tl ile ile kira olmuş 1000 tl bumu refah bu mu büyüme yazık çok yazik
  • AliAli2 sa önce
    Enflasyona ezdirildik ezdrileceğiz diyorsun yani
  • melih53melih533 sa önce
    sayın kılıçdaroğlu maaşlar konusunda ne kadar samimi işçi emekliintibaklarında gördük.?bir önerge dahi vermediler torba yasaya girmesi için..şimdi bakıyoruz bir chp vekilimiz kanun tasarısı verecekmiş..miş mişş...
  • Yavuz MAHMUTOĞLUYavuz MAHMUTOĞLU3 sa önce
    Yaşasın firavun düzeni ki hala yaşamaya devam ediyor. Çalışana doyacağı insan gibi yaşayacağı kadar değil açlıktan ölmeyeceği kadar ücret verin buna da ekonominin şartları deyin. Ulan Allahtan korkmuyoruz paraya tapıyoruz onun için onu baş üstümüzde taşıyoruz deyin de bitsin bu iki yüzlülüğünüz.
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