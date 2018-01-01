Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacak

Ekonomik krizdeki Venezuela'da gıda ve tıbbi ürünlere erişimde sorun yaşanıyor.

Krize, ülkenin petrol gelirlerinin azalması ve ulusal para birimi Bolivar'ın değerinin sert bir şekilde düşmesinin neden olduğu bildiriliyor.

Hükümete, asgari ücretin bu oranda artırılmasının hâlihazırda yüksek olan enflasyon oranını daha da yukarı çekebileceği eleştirileri yapılıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Maduro, 'bu zammın, ABD ve diğer bazı ülkelerin sosyalist uluslarına yönelik ekonomik savaşına karşı işçileri koruyacağını' söyledi.

ABD 2017 başında, Maduro'ya ekonomik yaptırım kararı almıştı.

Yıl içinde ülkede geniş çaplı gösteri ve şiddet olayları yaşanmış, Ağustos ayında ise Kurucu Meclis seçimleri yapılmıştı.

Venezuela lideri, televizyonlardan yayımlanan konuşmasının önemli bir bölümünde, ülkeden yaşanan sorunların kaynağı olduğunu belirttiği ABD'yi eleştirdi.