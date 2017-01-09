Asgari ücret ve emekli maaşları arttı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı haftalık televizyon ve radyo programında, aylık asgari ücreti, en yüksek resmi kurda yaklaşık 60 dolara (40 bin bolivar) çıkardığını açıkladı.

Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artışın iş ve geliri koruyacağını söyleyen Maduro, alınan önlemin kamu çalışanlarına, silahlı kuvvetlere ve emeklilere fayda sağlayacağını ifade etti.

Maduro, "Ekonomik savaş ve medya saldırıları zamanlarında istihdamı ve işçinin gelirini korumamız gerekiyor." dedi.

Venezuela İş Adamları Derneği ise ücret artışının danışılmadan yapıldığını ve bu durumun, işten çıkarmalara yahut küçük işletmelerin kapanmasına neden olabileceğini bildirdi.

Muhalefet partisi milletvekili Jose Guerra da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının maaş artışını karşılamak için daha fazla para basmasının daha yüksek enflasyonla sonuçlanacağına işaret ederek "Bu daha önce tecrübe edildi." ifadesine yer verdi.

Zamların ülkedeki krizi artıracağını kaydeden muhalefet, Maduro'yu, Venezuela'da ekonomiyi çökertmekle suçluyor.

Maduro ise siyasi düşmanları ve iş adamları tarafından yürütülen ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu savunuyor.

Ekonomik kriz ve hükümet karşıtı gösterilere sahne olan petrol zengini Venezuela'da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, enflasyon rakamlarının 2017'de 4 haneli rakamlara ulaşmasının beklendiği ülkede hükümet, 2015'ten bu yana verilerini açıklamıyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, ATM'lerden sadece çok düşük miktarlarda para çekilebiliyor.