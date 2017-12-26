Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için bekleyiş sona eriyor. Günümüzde 1.404 lira olan asgari ücretin, önümüzdeki yıl ne kadar olacağı işçiler tarafından merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde asgari ücretin belirlenmesi için 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı gerçekleştirilmiş, ancak toplantı sonunda 2018 asgari ücret zammına ilişkin bir karar çıkmamıştı. Öte yandan, 2018 asgari ücret zammının ne zaman belli olacağı dün belli oldu. İşte detaylar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI O TARİHTE BELLİ OLACAK

Çeşitli mesleklerde asgari ücret maaşla çalışan milyonlarca işçinin merakla beklediği 2018 asgari ücret zammı için artık sona geliniyor. Önümüzdeki yıl ne kadar maaş alacaklarını heyecanla bekleyen işçiler, geçtiğimiz günlerde yapılan üç Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nı da yakından takip etti ancak asgari ücret görüşmelerinin yapıldığı toplantılar sonrası karar çıkmadı.

Dün yaşanan gelişmeyle dördüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın 29 Aralık Cuma günü yapılacağı duyuruldu. Böylece milyonlarca asgari ücretle çalışan işçi, 29 Aralık'ta yapılacak toplantı sonrasında 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olduğunu öğrenecek.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak" dedi.