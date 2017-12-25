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Asgari ücret ile ilgili sıcak gelişme

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile sürpriz bir görüşme yapacak.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:45
Asgari ücret ile ilgili sıcak gelişme

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelecek. Görüşmede önümüzdeki günlerde açıklanacak olan 2018 yılı asgari ücret kararının gündemde olması bekleniyor

Asgari ücrette Türk-İş'in teklifi bin 893 lira olması yönünde iken, DİSK'in teklifi de 2 bin 300 lira. Hükümetin masasında da hangi ücret olacağı merak ediliyor.

Başbakan Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücretin en az enflasyon kadar olacağını söylemişti ve hesaplamalara göre bu da bin 600 TL'ye tekabül ediyor.

Sürpriz görüşme basına kapalı bir toplantı olacak.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 10:45
  1. başbakan binali yıldırım
  2. asgari ücret
  3. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay
  • VatandaşVatandaş2 sa önce
    Ahmet bey adaletle yorum yapalım demişsin. Yorumu boşver hesap yapalım. Bak aşağıda MESUT BEY minumum oranda bir hesap yapmış. Sizde savunduğunuz asgari ücretle nasıl geçineceğimizi belirtseniz daha yardımcı olursunuz. Vergi almayan ülkeler iskandinav ülkeleri almıyor. Hadi sizde işçi emeklisi maaşı ile ev kiralarının eşit olduğu bir Avrupa ülkesi göstersenize. 1200-1300 tl emekli maaşı istanbulda kiralar 1200 tl'den başlıyor.
  • yakupyakup2 sa önce
    Asgari üçretliyi işverenin inisiyatifine merhametine bırakmayın artık. İşveren devletin gücünü arkasına alıp işçinin emeği üzerinden kral olmasın. İşçinin emeğiyle vergisiyle işveren yıllardır destekleniyor ama işveren işçiyi desteklemek gibi bir düşünce içine girmiyor. Herkes ürettiğine sattığına zam yapıyor amma asgari ücret bi türlü ele avuca gelecek zammı görmüyor. Devletimiz Eğer gerçekten yetişmiş kendini bilen sosyalleşebilmiş kaliteli bir gençlik yetiştirmek istiyorsa asgari ücreti 2.800 tl den aşağı olmammalı.
  • AgaAga2 sa önce
    Bizim patron asgari ücret 2500 olsun işçinin yarısını dışarı dökerim. Her iş veren Bunu yaparsa ne olcak peki
  • ZeynepZeynep3 sa önce
    Masa basında klımalı odalarda calısanlar anlamaz halınden guzel kardesım dedıgın gıbı bu ucretı belırkeyenler ınsallah bırgun bu ucretle yasamaya mahkum olurlar
  • MesutMesut3 sa önce
    √İsatnbulda kira oratlamaları1000-1200 tl√elektrik 80 tl√su 60tl√doğalgaz 100 tl (yaz-kış ortalama)√telefon iki kişi cep 25+25=50 tl√market aylık 300 tl√pazar (ayda iki defa gitsen)100 tl√iki çocuk okul masrafı servis hariç 200 tl√aylık işe giderken yol masrafı 100 tl√günde 2 ekmek ayda =70 tlDikkat edin daha evden dışarı çıkmadık,sağlık masrafı ayakkabı mont karıştırmadık. Allah yardım etsin vatandaşa
  • KafkasKafkas4 sa önce
    Askeri ücret 1400 tl kirada en düşük ist da 1000 tlaskeri maas en az 2500 tl kiralar da en fazla 700 tl olmalı
  • AhmetAhmet4 sa önce
    Dünyada asgari ücretten vergi almayan bir ülke gõster adil ce konuşmalıyız keşke 5000 tl olsa o zaman malı pahalı üretirsin sıfır ihracat eldekinden de oluruz Adil yorum yapalım adak yapalım
  • Adil AdAkAdil AdAk4 sa önce
    2500 ün altındakine imza atan Allah onu asgari ücrete muhtaç etsin inşaallah. Yazık bu millete kardeşim yazık. İşveren ticaretinden kazansın gariban işçinin dırtından değil. Devlet de buna ön ayak olmamalıdır. Asgari ücretten hala vergi almak Allah dan reva mıdır. Yaşamak bir ağaç gibi hür ve bir orman gibi kardeşcesine işçinin de hakkı değil mi? Evine bir azık götüremeyen garibanları soyan namertlere hakkımızı haram ediyoruz nokta
  • R.T.E burakR.T.E burak5 sa önce
    Boşuna görüşmeyin 1600 olucak işte Reklama gerek yok
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