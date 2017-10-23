Asgari ücret ile ilgili açıklama

Asgari geçim indirimi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Ödenecek tutar; çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücret artacak. Asgari ücretteki artışla birlikte, asgari geçim indirimi de zamlanacak. Halen brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, bin 919 lira 70 kuruşa yükselecek. Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir.

Asgari ücret 2017'de ne kadar olacak? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2017'de son durum ne? Ocak ayında maaşları artacak çalışanların, asgari geçim indirimleri de yükselecek. Asgari ücret yüzde 8 zamlanırsa, en düşük ödeme 143,97, en yüksek tutar da 244,76 liraya çıkacak. Asgari geçim indirimi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Ödenecek tutar; çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücret artacak. Asgari ücretteki artışla birlikte, asgari geçim indirimi de zamlanacak. Halen brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, bin 919 lira 70 kuruşa yükselecek. Peki ama bu durumda eşi çalışan çalışmayan; çocuğu olan olmayan asgari ücretliler AGİ farkı olarak ne alacaklar ve ellerine geçen ücret ne olacak? İşte 2018 asgari geçim indirim-AGİ tutarları şöyle:

BRÜT ASGARİ ÜCRETTEN HESAPLANIYOR

Asgari geçim indirimi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Ödenecek tutar; çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücret artacak. Asgari ücretteki artışla birlikte, asgari geçim indirimi de zamlanacak. Halen brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, bin 919 lira 70 kuruşa yükselecek.

OCAK AYINDA ZAM GELECEK

Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi, yani bekar çalışana ödenen tutar 133 lira 31 kuruştan 143 lira 97 liraya yükselecek. Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışana ödenen asgari geçim indirimi de 226 lira 63 kuruştan 244 lira 76 kuruşa yükselecek.

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM'ye sevkedilen bazı Vergi Kanunları ile KHK'lerde Değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile ilgili açıklama yaptı. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sene asgari bin 404 lira... Eylül ayındna itibaren bir kısım çalışanımızın ücretleri vergi dilimi yüzde 20'ye girdiği için bin 404 liranın altına düşüyordu. Bugün Meclis'e bir torba yasa gönderdik. Torba yasanın içinde bin 404 liranın altına düşmeyecek şekilde bir madde ekledik. Asgari ücretlerimiz yıl sonuna kadar bu rakamın altına düşmeyecek. 2017 yılı için geçerli bir düzenleme. Kalıcı bir şekilde masaya da yatırmış durumdayız.

(Emlak vergisindeki artışlar) Bu sene içerisinde belediyelerimizin komisyonları 2018 yılında alınacak emlak vergilerinin belirlemek için arsa ve arazi metrekare değerlerini belirlemek için toplandılar. Kararlar çıktı, netleşti. Bu çalışmaları izledk. Birçok vatandaşımızdan şikayetler geldi. Yüzede 200 yüzde 300 yüzde 3 bine varan emlak verdi değerlerinde artış yapılmış. Sayın Başbakanımızın talimatıyla bu çalışmaları tamamladık, sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Yaptığımız düzenleme şudur; ne kadar artış yapılırsa yapılsın bu artış 2017 yılındaki fiyatın yüzde 50'sini geçemeyecek.

(Özel iletişim vergisi) Vergi oranlarını aşağıya çektik. Yaptığımız çalışma sonucu yüzde 25 ve 15 olan oranı yüzde 7,5'ya indirdik. Cep telefonu kullanıcıları ve evinde telefonu olan vatandaşlarımız bu indirimden yararlanacak. Ayrıca vatandaşlarımız yurtdışına gittiğinde yurtdışındaki görüşmelerinde yurtdışındaki telefon operatörüne de bir bedel ödemesi gerekiyor. Mevcut uygulamada bu bedel üzerinden KDV ve özel iletişim vergisi alıyoruz. Artık yurtdışındaki görüşmeler, bunu bedelleri almayacağız.

(Motorlu taşıtlar vergisi) Her sene bu vergi enflasyon oranında artıyor. Şu anda 2018'de uygulanacak oran yüzde 14-15. Zaten biz düzenleme yapmasaydık, motorlu taşıtlar vergisi, yüzde 15 artacaktı. Başta savunma güvenlik harcamaları olmak üzere çok önemli tedbirler almak gerekiyordu. Bunlardan biri de yüzde 15 yerine yüzde 40 oranında artırılmasıydı.

ASGARİ ÜCRET HESABI

Asgari ücret (Brüt): 1777,50 TL

SGK Primi (%14): 248,85 TL

İşsizlik Sigortası Fonu (%1) : 17,78 TL

Gelir Vergisi (%15): 93,32 TL

Asgari Geçim İndirimi: 133,31

Damga Vergisi (%0,759): 13,49 TL

Kesinti Toplamı: 373,44 TL

Net Asgari Ücret: 1404,06 TL

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) 275,51

İŞSİZLİK SİG. FONU% 2 35,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 275,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2 35,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NEDİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 hükümet, 5 TİSK ve 5 Türk-İş temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret nedir

Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak minimum ücrettir. Dolayısıyla asgari ücret sadece bir üretim faktörü ve çalışmanın karşılığı değil insanın yaşaması ve varlığını sürdürmesi için gerekli gelir kaynağıdır.

Türkiye’de asgari ücretin bir diğer önemli özelliği çoğu tüm aileye bakmakla yükümlü işçilerin çoğunun tek gelir kaynağı olmasıdır. Diğer taraftan işverenler için ücret, hammadde, kira gibi üretim maliyetlerinden birisidir. Dolayısıyla tek gelir kaynağı emeği olan işçi ve memurlar asgari ücretin mümkün olduğunca yüksek olmasını talep etmekte, işverenler ise maliyetlerini arttırıp karlarını düşüren bu talebin tam tersini istemektedirler. Yaşanan bu çelişki doğrultusunda pazarlık gücü zayıf işçilerin korunması ve ücret düzeyinin bir insanın belli bir yaşam standardını yakalamsına imkan verecek şekilde belirlenmesi açısından devlet müdehalesi gerekli olmuştur. Buna bağlı olarak “sosyal devlet” ilkesine bağlı olarak Anayasa’da “Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bri ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükmü yer almıştır.

Asgari ücret çalışanları insanca yaşamalarını engelleyecek düşük ücretlere karşı koruma amacını güden en etkin sosyal politika araçlarından biridir.