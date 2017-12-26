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Asgari ücret Cuma günü belirleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29 Aralık Cuma günü 4. ve son kez toplanacak.

26 Aralık 2017 Salı 10:25
Asgari ücret Cuma günü belirleniyor

Asgari ücrette zam pazarlığında ilk 3 tur görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrası, haftanın son iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın asgari ücret kararı burada belli olacak.

Türk-İş asgari ücretin net bin 893 lira olmasını talep ederken, işveren tarafını temsil eden TİSK bu rakamın çok yüksek olduğunu savunmuştu.
Bakan Julide Sarıeroğlu, daha önce yaptığı açıklamada, “Asgari ücret yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak” demişti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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